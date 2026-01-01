এক ক্লিকে অর্গানাইজার স্থাপন করুন।
HTPC এবং হোমল্যাব পরিষেবা সংগঠক যা আপনার সমস্ত স্ব-হোস্টেড ট্যাব একটি একক সমন্বিত ওয়েব ইন্টারফেসে লোড করে।
Organizr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Organizr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অর্গানাইজার হল একটি স্ব-হোস্টেড পরিষেবা ড্যাশবোর্ড যা ডজন ডজন ব্রাউজার বুকমার্ককে একটি একক, ট্যাব-ভিত্তিক ইন্টারফেস দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। Sonarr, Radarr, Plex এবং অন্যান্য হোমল্যাব পরিষেবাগুলি পরিচালনা করার জন্য একাধিক ব্রাউজার ট্যাবের মধ্যে স্যুইচ করার পরিবর্তে, অর্গানাইজার সেগুলিকে একটি ওয়েবপেজের মধ্যে iFrame ট্যাব হিসাবে লোড করে — ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং অতিথি সীমাবদ্ধতা সহ।
Plex, Emby এবং LDAP প্রমাণীকরণ, সীমাহীন ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এবং Nginx auth_request ইন্টিগ্রেশন সমর্থন সহ, অর্গানাইজার একটি সাধারণ লিঙ্ক পৃষ্ঠার বাইরে চলে যায়। এটি আপনার সম্পূর্ণ স্ব-হোস্টেড স্ট্যাকের জন্য একটি হালকা অ্যাক্সেস স্তর হিসাবে কাজ করে, যা আপনাকে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী বা অতিথিদের শুধুমাত্র আপনার পছন্দের ট্যাবগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়ার অনুমতি দেয়।
Organizr-এর মূল ফিচারগুলো
ট্যাব-ভিত্তিক ইন্টারফেস
যেকোনো স্ব-হোস্টেড পরিষেবা একটি আইফ্রেম ট্যাব হিসাবে লোড করুন, যা আপনাকে ব্রাউজার ট্যাব পরিবর্তন না করেই আপনার সম্পূর্ণ হোমল্যাব পরিচালনা করার জন্য একটি সমন্বিত পৃষ্ঠা দেবে।
ব্যবহারকারী গ্রুপ এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল
সীমাহীন ব্যবহারকারী গ্রুপ তৈরি করুন এবং প্রতিটি গ্রুপ কোন ট্যাব দেখতে পাবে তা নিয়ন্ত্রণ করুন — শেয়ার করা পরিষেবাগুলির জন্য শুধুমাত্র পঠনযোগ্য অতিথি অ্যাক্সেস সহ।
মাল্টি-অথ সাপোর্ট
স্থানীয় Organizr অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি Plex, Emby, LDAP, অথবা sFTP শংসাপত্র ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের প্রমাণীকরণ করুন।
Nginx প্রমাণীকরণ একীকরণ
Nginx-এর জন্য Organizr-কে একটি auth_request প্রদানকারী হিসাবে ব্যবহার করুন, এমন পরিষেবাগুলিতে SSO-স্টাইলের লগইন সুরক্ষা যোগ করে যেখানে বিল্ট-ইন প্রমাণীকরণ নেই।
কাস্টমাইজযোগ্য থিম
সম্পূর্ণ রঙ-প্যালেট নিয়ন্ত্রণ আপনাকে অর্গানাইজারকে আপনার ব্র্যান্ডিং বা পছন্দের গাঢ়/হালকা নান্দনিকতার সাথে মানানসই করে ব্যক্তিগতকৃত করতে দেয়।
Fail2ban সাপোর্ট
নেটিভ ফেইল২ব্যান ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয় আইপি নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্রুট-ফোর্স আক্রমণ থেকে আপনার অর্গানাইজার লগইনকে সুরক্ষিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Organizr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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