এক ক্লিকে হুগো স্থাপন করুন।
ডকুমেন্টেশন সাইট, ব্লগ এবং পোর্টফোলিও তৈরির জন্য বিশ্বের দ্রুততম স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটর।
Hugo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hugo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Hugo হলো বিশ্বের দ্রুততম স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটর, যা Go-তে লেখা এবং মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরি করতে সক্ষম। এটি ব্যক্তিগত ডেভেলপার থেকে শুরু করে Kubernetes, Netlify, এবং Let's Encrypt-এর মতো বড় সংস্থাগুলোর টিমের জন্য ডকুমেন্টেশন পোর্টাল, মার্কেটিং সাইট, ব্যক্তিগত ব্লগ এবং কর্পোরেট ওয়েব প্রপার্টিগুলোকে শক্তি যোগায়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Hugo সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি স্থায়ী ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট দেয় — যা ডিস্ট্রিবিউটেড টিম, স্বয়ংক্রিয় বিল্ড পাইপলাইন এবং স্টেজিং এনভায়রনমেন্টের জন্য আদর্শ। আপনার সাইট স্ক্যাফোল্ডিং, থিম কনফিগারেশন এবং কন্টেন্ট সর্বদা SSH-এর মাধ্যমে উপলব্ধ থাকে কোনো থার্ড-পার্টি হোস্টিং সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে।
Hugo-এর মূল ফিচারগুলো
মিলিসেকেন্ড তৈরির সময়
হুগো এমনকি হাজার হাজার পৃষ্ঠা সহ বড় সাইটও এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে তৈরি করে, যা জাভাস্ক্রিপ্ট-ভিত্তিক জেনারেটরগুলির চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত।
শূন্য নির্ভরতা
হুগো একটি একক বাইনারি হিসাবে আসে যার কোনো রানটাইম নির্ভরতা নেই, যা সংস্করণ দ্বন্দ্ব দূর করে এবং ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইনকে সরল করে।
বিল্ট-ইন অ্যাসেট পাইপলাইন
নেটিভ ইমেজ প্রসেসিং, জাভাস্ক্রিপ্ট বান্ডলিং, সাস কম্পাইলেশন, এবং টেইলউইন্ডসিএসএস সমর্থন অতিরিক্ত বিল্ড টুলস ছাড়াই।
লাইভ পুনরায় লোড সার্ভার
এম্বেডেড ডেভেলপমেন্ট সার্ভার তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়বস্তু এবং ডিজাইনের পরিবর্তন প্রতিফলিত করে, যা সাইট ডেভেলপমেন্টের সময় পুনরাবৃত্তি দ্রুত করে।
বহুভাষিক সাপোর্ট
নেটিভ i18n, প্রতি-ভাষা বিষয়বস্তু, ইউআরএল এবং মেনু সহ, প্লাগইন ছাড়াই বহুভাষিক সাইট তৈরি করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Hugo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।