এক ক্লিকে মেইলট্রেন স্থাপন করুন।
গ্রাহক তালিকাগুলিতে গণ ইমেল প্রচারাভিযান তৈরি, সময়সূচী নির্ধারণ এবং পাঠানোর জন্য স্ব-হোস্টেড নিউজলেটার প্ল্যাটফর্ম।
Mailtrain-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mailtrain দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mailtrain হল একটি ওপেন-সোর্স, স্ব-হোস্টেড নিউজলেটার অ্যাপ্লিকেশন যা Node.js-এর উপর নির্মিত এবং বৃহৎ আকারের ইমেল ক্যাম্পেইন সমর্থন করে। এটি সম্পূর্ণ গ্রাহক তালিকা ব্যবস্থাপনা, বিভাজন, MJML-ভিত্তিক ইমেল টেমপ্লেট, A/B টেস্টিং, ক্যাম্পেইন অটোমেশন এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে — যার সবকটি আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে চলে।
SaaS ইমেল প্ল্যাটফর্মগুলির বিপরীতে যা প্রতি গ্রাহক বা প্রতি প্রেরণে চার্জ করে, Mailtrain আপনার নিজস্ব SMTP প্রদানকারীর মাধ্যমে আপনাকে অবাধ প্রেরণের ক্ষমতা দেয়। আপনার গ্রাহকের ডেটা, ক্যাম্পেইনের ইতিহাস এবং এনগেজমেন্ট অ্যানালিটিক্স আপনার নিজস্ব VPS-এ থাকে, কোনো ইমেল প্রতি ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। এই স্থাপনায় MariaDB, Redis এবং MongoDB অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সম্পূর্ণ আউট-অফ-দ্য-বক্স অপারেশনের জন্য।
Mailtrain-এর মূল ফিচারগুলো
গ্রাহক তালিকা ব্যবস্থাপনা
কাস্টম ক্ষেত্র, বিভাজন এবং স্বয়ংক্রিয় তালিকা পরিচ্ছন্নতা সহ একাধিক গ্রাহক তালিকা তৈরি ও পরিচালনা করুন যাতে আপনার শ্রোতারা সুসংগঠিত থাকে।
ক্যাম্পেইন অটোমেশন
ট্রিগার করা ইমেল সিকোয়েন্স এবং RSS-ভিত্তিক প্রচারাভিযান তৈরি করুন যা গ্রাহকের কার্যকলাপ বা নির্ধারিত বিরতির উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো হয়।
MJML ইমেইল টেমপ্লেট
পিক্সেল-পারফেক্ট লেআউটের জন্য একটি বিল্ট-ইন ভিজ্যুয়াল এডিটর সহ ব্রাউজারে সরাসরি MJML ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল ইমেল টেমপ্লেট ডিজাইন করুন।
এ/বি টেস্টিং
আপনার সম্পূর্ণ তালিকায় পাঠানোর আগে ওপেন রেট এবং ক্লিক-থ্রু রেট অপ্টিমাইজ করতে বিষয় লাইন এবং বিষয়বস্তুর উপর A/B পরীক্ষা চালান।
ক্যাম্পেইন অ্যানালিটিক্স
সময়ের সাথে সাথে ইমেলের কার্যকারিতা পরিমাপ ও উন্নত করতে, প্রতিটি ক্যাম্পেইনের জন্য বিস্তারিত রিপোর্ট সহ ওপেন, ক্লিক, আনসাবস্ক্রাইব এবং বাউন্স ট্র্যাক করুন।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস
দলের সদস্যদের ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস দিন, সুনির্দিষ্ট অনুমতি এবং শ্রেণিবদ্ধ নেমস্পেস সহ, যা বিভাগ বা ক্লায়েন্ট জুড়ে প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য।
কেন Hostinger-এ Mailtrain রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।