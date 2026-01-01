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এক ক্লিকে MQTTX স্থাপন করুন।

স্থানীয় ইনস্টল ছাড়াই ব্রোকার ডিবাগ করতে এবং IoT ওয়েবসকেট সংযোগ পরীক্ষা করতে ব্রাউজার-ভিত্তিক MQTT 5.0 ক্লায়েন্ট।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

MQTTX দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

MQTTX Web হল EMQX দ্বারা তৈরি একটি ওপেন-সোর্স MQTT 5.0 ক্লায়েন্ট যা সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে, যা ইঞ্জিনিয়ারদের WebSocket এর মাধ্যমে যেকোনো MQTT ব্রোকারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে, টপিকগুলি পরিদর্শন করতে, পেলোড প্রকাশ করতে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে IoT মেসেজ ফ্লো যাচাই করতে দেয়। ডেস্কটপ সংস্করণের বিপরীতে, MQTTX Web-এর কোনো ইনস্টলারের প্রয়োজন হয় না — স্থাপন করা URL খুললেই দলগুলি যেকোনো ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট থেকে ব্রোকার ডিবাগ করা শুরু করতে পারে।

আপনার নিজের VPS-এ MQTTX Web স্ব-হোস্ট করলে আপনার দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি URL-এ একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ WebSocket ক্লায়েন্ট পাওয়া যায়, যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষের হোস্ট করা এন্ডপয়েন্ট আপনার ব্রোকার শংসাপত্র লগ করে না এবং পাবলিক emqx.io ইনস্ট্যান্সের উপর কোনো নির্ভরতা থাকে না। সংযোগ প্রোফাইলগুলি প্রতিটি ব্রাউজারে স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাই স্থাপনটি নিজেই স্টেটলেস এবং আপগ্রেড করা সহজ।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

MQTTX-এর মূল ফিচারগুলো

সম্পূর্ণ MQTT 5.0 সমর্থন

প্রতিটি MQTT 5.0 বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করুন, যার মধ্যে রয়েছে প্রপার্টি, কারণ কোড, শেয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন এবং রিকোয়েস্ট-রেসপন্স প্যাটার্ন, যেকোনো অনুগত ব্রোকারের বিরুদ্ধে।

ওয়েবসকেট সংযোগ

সরাসরি ব্রাউজার থেকে WS এবং WSS এর মাধ্যমে MQTT ব্রোকারগুলির সাথে সংযোগ করুন, IoT গেটওয়ে এবং ওয়েব ক্লায়েন্ট যাচাই করার জন্য আদর্শ যা WebSocket পরিবহনের উপর নির্ভর করে।

মাল্টি-ব্রোকার ওয়ার্কস্পেস

প্রোডাকশন, স্টেজিং এবং স্থানীয় ব্রোকারগুলির জন্য সংযোগ প্রোফাইলগুলি সংরক্ষণ করুন এবং সেগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন, প্রতিবার ট্যাব না ছেড়েই বা শংসাপত্রগুলি পুনরায় কনফিগার না করেই।

টপিক পাবলিশ এবং সাবস্ক্রাইব

ওয়াইল্ডকার্ড টপিকগুলিতে সাবস্ক্রাইব করুন, JSON, প্লেইনটেক্সট, অথবা Base64 পেলোড প্রকাশ করুন, এবং QoS, রিটেইনড, এবং টাইমস্ট্যাম্প মেটাডেটা সহ মেসেজ হিস্টরি পরীক্ষা করুন।

ইনস্টলবিহীন অ্যাক্সেস

আপনার দলের সাথে স্থাপন করা URL শেয়ার করুন যাতে প্রতিটি প্রকৌশলী ডেস্কটপ বাইনারি বিতরণ বা প্যাকেজ সংস্করণ পরিচালনা না করেই একটি MQTT ক্লায়েন্ট পান।

ক্লায়েন্ট-সাইড ডেটা স্টোরেজ

সংযোগ সেটিংস এবং বার্তা ইতিহাস ব্রাউজারে localStorage এর মাধ্যমে থাকে, তাই সার্ভার কোনো ব্রোকার শংসাপত্র রাখে না এবং আপগ্রেড জুড়ে স্টেটলেস থাকে।

কেন Hostinger-এ MQTTX রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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