এক ক্লিকে MQTTX স্থাপন করুন।
স্থানীয় ইনস্টল ছাড়াই ব্রোকার ডিবাগ করতে এবং IoT ওয়েবসকেট সংযোগ পরীক্ষা করতে ব্রাউজার-ভিত্তিক MQTT 5.0 ক্লায়েন্ট।
MQTTX-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MQTTX দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MQTTX Web হল EMQX দ্বারা তৈরি একটি ওপেন-সোর্স MQTT 5.0 ক্লায়েন্ট যা সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে, যা ইঞ্জিনিয়ারদের WebSocket এর মাধ্যমে যেকোনো MQTT ব্রোকারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে, টপিকগুলি পরিদর্শন করতে, পেলোড প্রকাশ করতে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে IoT মেসেজ ফ্লো যাচাই করতে দেয়। ডেস্কটপ সংস্করণের বিপরীতে, MQTTX Web-এর কোনো ইনস্টলারের প্রয়োজন হয় না — স্থাপন করা URL খুললেই দলগুলি যেকোনো ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট থেকে ব্রোকার ডিবাগ করা শুরু করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ MQTTX Web স্ব-হোস্ট করলে আপনার দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি URL-এ একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ WebSocket ক্লায়েন্ট পাওয়া যায়, যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষের হোস্ট করা এন্ডপয়েন্ট আপনার ব্রোকার শংসাপত্র লগ করে না এবং পাবলিক emqx.io ইনস্ট্যান্সের উপর কোনো নির্ভরতা থাকে না। সংযোগ প্রোফাইলগুলি প্রতিটি ব্রাউজারে স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাই স্থাপনটি নিজেই স্টেটলেস এবং আপগ্রেড করা সহজ।
MQTTX-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ MQTT 5.0 সমর্থন
প্রতিটি MQTT 5.0 বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করুন, যার মধ্যে রয়েছে প্রপার্টি, কারণ কোড, শেয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন এবং রিকোয়েস্ট-রেসপন্স প্যাটার্ন, যেকোনো অনুগত ব্রোকারের বিরুদ্ধে।
ওয়েবসকেট সংযোগ
সরাসরি ব্রাউজার থেকে WS এবং WSS এর মাধ্যমে MQTT ব্রোকারগুলির সাথে সংযোগ করুন, IoT গেটওয়ে এবং ওয়েব ক্লায়েন্ট যাচাই করার জন্য আদর্শ যা WebSocket পরিবহনের উপর নির্ভর করে।
মাল্টি-ব্রোকার ওয়ার্কস্পেস
প্রোডাকশন, স্টেজিং এবং স্থানীয় ব্রোকারগুলির জন্য সংযোগ প্রোফাইলগুলি সংরক্ষণ করুন এবং সেগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন, প্রতিবার ট্যাব না ছেড়েই বা শংসাপত্রগুলি পুনরায় কনফিগার না করেই।
টপিক পাবলিশ এবং সাবস্ক্রাইব
ওয়াইল্ডকার্ড টপিকগুলিতে সাবস্ক্রাইব করুন, JSON, প্লেইনটেক্সট, অথবা Base64 পেলোড প্রকাশ করুন, এবং QoS, রিটেইনড, এবং টাইমস্ট্যাম্প মেটাডেটা সহ মেসেজ হিস্টরি পরীক্ষা করুন।
ইনস্টলবিহীন অ্যাক্সেস
আপনার দলের সাথে স্থাপন করা URL শেয়ার করুন যাতে প্রতিটি প্রকৌশলী ডেস্কটপ বাইনারি বিতরণ বা প্যাকেজ সংস্করণ পরিচালনা না করেই একটি MQTT ক্লায়েন্ট পান।
ক্লায়েন্ট-সাইড ডেটা স্টোরেজ
সংযোগ সেটিংস এবং বার্তা ইতিহাস ব্রাউজারে localStorage এর মাধ্যমে থাকে, তাই সার্ভার কোনো ব্রোকার শংসাপত্র রাখে না এবং আপগ্রেড জুড়ে স্টেটলেস থাকে।
কেন Hostinger-এ MQTTX রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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