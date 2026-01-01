Rivet এক ক্লিকে ইনস্টলেশন করুন।
এআই এজেন্ট, সহযোগী অ্যাপস এবং টেকসই ওয়ার্কফ্লোকে চালিত করে এমন স্টেটফুল অ্যাক্টরদের জন্য ওপেন-সোর্স রানটাইম।
Rivet-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rivet দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রিভেট অ্যাক্টরদের জন্য রিভেট একটি ওপেন-সোর্স অর্কেস্ট্রেশন ইঞ্জিন — দীর্ঘস্থায়ী, হালকা ওজনের প্রক্রিয়া যার অবস্থা মেমরিতে থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়। স্টেটলেস সার্ভারলেস রানটাইমের বিপরীতে, প্রতিটি অ্যাক্টর তার নিজস্ব SQLite-সমর্থিত অবস্থা, ঠিকানাযোগ্য পরিচয় এবং ইভেন্ট লগ রাখে, যা এটিকে এআই এজেন্ট, মাল্টিপ্লেয়ার গেম সেশন, সহযোগী সম্পাদক এবং টেকসই ওয়ার্কফ্লোগুলির জন্য একটি স্বাভাবিক পছন্দ করে তোলে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ রিভেট স্ব-হোস্ট করা অ্যাক্টরের অবস্থা, এজেন্ট মেমরি এবং ওয়ার্কফ্লো ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-এক্সিকিউশন ফি ছাড়াই। অন্তর্ভুক্ত ইঞ্জিনটি বিল্ট-ইন ইন্সপেক্টর ড্যাশবোর্ড সহ আসে যা অ্যাক্টরের অবস্থা ব্রাউজ করতে, ওয়ার্কফ্লো পুনরায় চালাতে এবং অ্যাপ্লিকেশন কোড ইন্সট্রুমেন্ট না করেই লাইভ ট্র্যাফিক ডিবাগ করতে সাহায্য করে।
Rivet-এর মূল ফিচারগুলো
অবস্থাযুক্ত অ্যাক্টর
ইন-মেমরি অবস্থা, SQLite স্থায়িত্ব এবং এআই এজেন্ট ও মাল্টিপ্লেয়ার সেশনের জন্য স্থিতিশীল ঠিকানাযোগ্য পরিচয় সহ দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।
টেকসই ওয়ার্কফ্লো
ওয়ার্কফ্লো রানটাইম ক্র্যাশ এবং রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে, ইভেন্ট হিস্টরি পুনরায় চালিয়ে যায় যাতে ব্যবসায়িক যুক্তি ঠিক যেখান থেকে থেমেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু হয়।
বিল্ট-ইন ইন্সপেক্টর
অ্যাক্টর SQLite ডেটাবেস ব্রাউজ করা, ওয়ার্কফ্লো অবস্থা পরিদর্শন করা, ইভেন্ট পর্যবেক্ষণ করা এবং একটি REPL-এর মাধ্যমে অ্যাক্টরদের চালনা করার জন্য ব্রাউজার ড্যাশবোর্ড।
বহুভাষিক SDKs
বিদ্যমান পরিষেবাগুলি পুনরায় না লিখে TypeScript, Rust, Python, এবং Swift-এর জন্য অফিসিয়াল RivetKit SDK-এর মাধ্যমে রানারদের সংযুক্ত করুন।
ফাইল সিস্টেম স্টোরেজ
উৎপাদন-প্রস্তুত একক-নোড স্থাপন একটি এমবেডেড রকসডিবি স্টোর দ্বারা সমর্থিত — শুরু করার জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই।
কন্টেইনার শিডিউলিং
রানার নোড জুড়ে কন্টেইনার হিসাবে ব্যবহারকারীর কোড শিডিউল করে, যা ইঞ্জিনটির পাশাপাশি এজেন্ট এবং গেম সার্ভার চালানো সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Rivet রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।