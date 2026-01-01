এক ক্লিকে মেটাবেস ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো দলের সদস্যকে SQL ছাড়াই ডেটা অন্বেষণ করতে এবং ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে দেয়।
Metabase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
Metabase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Metabase হলো একটি শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বজুড়ে ৪০,০০০-এর বেশি কোম্পানি দ্বারা বিশ্বস্ত। এর স্বজ্ঞাত কোয়েরি বিল্ডার অ-প্রযুক্তিগত টিম সদস্যদের SQL না লিখে ডেটা অন্বেষণ করতে এবং ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে দেয়, যখন পাওয়ার ব্যবহারকারীরা নেটিভ কোয়েরিতে প্রবেশ করতে পারে। এটি PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery এবং Snowflake সহ ২০টিরও বেশি ডাটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং স্বয়ংক্রিয় ইমেল ও Slack রিপোর্ট সমর্থন করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Metabase স্থাপন করা সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা আপনার পরিবেশের মধ্যে রাখে, প্রতি-সিট SaaS মূল্য নির্ধারণ দূর করে এবং জটিল কোয়েরি ও বড় ডেটাসেটের জন্য ডেডিকেটেড রিসোর্স সরবরাহ করে যা শেয়ার্ড ক্লাউড অ্যানালিটিক্স পরিষেবাগুলিকে ধীর করে দেয়।
Metabase-এর মূল ফিচারগুলো
No-SQL কোয়েরি বিল্ডার
দলের যে কেউ SQL সিনট্যাক্স না শিখে একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেটা অন্বেষণ করতে এবং চার্ট তৈরি করতে পারে।
২০+ ডাটাবেস কানেক্টর
একটি নির্দেশিত সেটআপ উইজার্ডের মাধ্যমে PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন।
ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড
চার্ট, মেট্রিক্স এবং ফিল্টার একত্রিত করে শেয়ারযোগ্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন যা নতুন ডেটা সহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন
ইমেল বা স্ল্যাকের মাধ্যমে রিপোর্ট ডেলিভার করার সময়সূচী করুন যাতে স্টেকহোল্ডাররা লগ ইন না করেই সর্বদা আপ-টু-ডেট অন্তর্দৃষ্টি পান।
এমবেডিং এবং শেয়ারিং
বাহ্যিক সরঞ্জামগুলিতে ড্যাশবোর্ড এম্বেড করুন অথবা কাঁচা ডেটা প্রকাশ না করেই গ্রাহক-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের জন্য সর্বজনীন লিঙ্ক শেয়ার করুন।
কেন Hostinger-এ Metabase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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