এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ByteChef স্থাপন করুন।
২০০+ বিল্ট-ইন কানেক্টর সহ API ইন্টিগ্রেশন এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশনের জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
ByteChef-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ByteChef দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ByteChef হলো একটি ওপেন-সোর্স, লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা টিমগুলোকে একটি ভিজ্যুয়াল এডিটরের মাধ্যমে SaaS অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারনাল API এবং ডাটাবেস জুড়ে API ইন্টিগ্রেশন তৈরি করতে ও ওয়ার্কফ্লো অটোমেট করতে দেয়। ২০০টিরও বেশি কম্পোনেন্ট এবং একাধিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্টসহ, টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল উভয় ইউজারই ব্যাপক কোডিং ছাড়াই অত্যাধুনিক অটোমেশন তৈরি করতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ ByteChef সেলফ-হোস্ট করা আপনার ওয়ার্কফ্লো লজিক, ক্রেডেনশিয়াল এবং বিজনেস ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে — কোনো ভেন্ডর অ্যাক্সেস নেই, কোনো ইউসেজ-ভিত্তিক প্রাইসিং নেই এবং কোনো থার্ড-পার্টি অটোমেশন ক্লাউডের উপর নির্ভরতা নেই।
ByteChef-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো এডিটর
একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস ব্যবহার করে জটিল অটোমেশন ফ্লো ডিজাইন করুন, যা গভীর কোডিং দক্ষতা ছাড়াই ইন্টিগ্রেশনকে সহজলভ্য করে তোলে।
200+ পূর্ব-নির্মিত সংযোগকারী
জনপ্রিয় SaaS অ্যাপস, ডেটাবেস এবং API-এর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সংযোগ করুন, স্ক্র্যাচ থেকে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন তৈরি না করেই।
বহু-ভাষা সাপোর্ট
জাভা, জাভাস্ক্রিপ্ট, পাইথন, অথবা রুবিতে কাস্টম লজিক লিখুন যাতে ডেভেলপাররা তাদের পরিচিত ভাষাতেই ওয়ার্কফ্লো প্রসারিত করতে পারে।
AI-এর জন্য প্রস্তুত স্থাপত্য
বিল্ট-ইন AI উপাদানগুলি দলগুলিকে আলাদা AI পরিকাঠামো ছাড়াই অটোমেশনে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম করে।
উন্নত ফ্লো কন্ট্রোলস
শর্ত, সুইচ, লুপ এবং সমান্তরাল কার্যনির্বাহ জটিল ব্যবসায়িক যুক্তি কীভাবে পরিচালিত হয় তার উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ ByteChef রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।