এক ক্লিকে গ্ল্যান্সেস স্থাপন করুন।
একটি ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম সিপিইউ, মেমরি, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক এবং কন্টেইনার মেট্রিক্স সরবরাহকারী ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম মনিটরিং টুল।
Glances-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Glances দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Glances হলো একটি পূর্ণাঙ্গ সার্ভার মনিটরিং টুল, যা top, htop, iotop এবং df-এর ভিজিবিলিটিকে একটি একক, সমন্বিত ওয়েব ইন্টারফেসে একত্রিত করে। এটি CPU, মেমরি, সোয়াপ, ডিস্ক I/O, নেটওয়ার্ক, প্রসেস এবং চলমান Docker কন্টেইনারগুলির জন্য রিয়েল-টাইম মেট্রিক্স সরবরাহ করে — থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে কনফিগারযোগ্য অ্যালার্টের সুবিধা সহ।
আপনার VPS-এ Glances সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার সার্ভার অবকাঠামোর সম্পূর্ণ ভিজিবিলিটি দেয় পারফরম্যান্স ডেটা এক্সটার্নাল মনিটরিং পরিষেবাগুলিতে না পাঠিয়ে। এই টেমপ্লেটটি রিড-অনলি Docker সকেট অ্যাক্সেস এবং হোস্ট PID নেমস্পেস সহ Glances ডিপ্লয় করে যাতে সুরক্ষিত HTTPS ইন্টারফেস থেকে কন্টেইনার এবং সিস্টেম-লেভেলের মেট্রিক্স সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান হয়।
Glances-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সিস্টেম মেট্রিক্স
একটি একক ওয়েব ড্যাশবোর্ড থেকে সিপিইউ, মেমরি, সোয়াপ, লোড গড়, ডিস্ক আই/ও এবং নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ সবকিছু নিরীক্ষণ করুন।
Docker কন্টেইনার পর্যবেক্ষণ
প্রতি-কন্টেইনার সিপিইউ, মেমরি এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার হোস্ট-স্তরের সিস্টেম মেট্রিক্সের পাশাপাশি একটি দৃশ্যে দৃশ্যমান।
কনফিগারযোগ্য সতর্কতা
CPU, মেমরি এবং ডিস্ক ব্যবহারের জন্য থ্রেশহোল্ড সেট করুন যাতে সম্পদের অভাব সমস্যা তৈরি করার আগেই স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা চালু হয়।
মেট্রিক্স এক্সপোর্ট
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য InfluxDB, Prometheus, এবং অন্যান্য টাইম-সিরিজ ডেটাবেসে কর্মক্ষমতা ডেটা রপ্তানি করুন।
রেস্টফুল এপিআই
একটি বিল্ট-ইন REST API কাস্টম ইন্টিগ্রেশন, স্ক্রিপ্টেড ক্যোয়ারী এবং অন্যান্য ড্যাশবোর্ডে মেট্রিক্স এম্বেড করা সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Glances রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।