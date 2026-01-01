এক ক্লিকে মিলভাস স্থাপন করুন।
AI অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি ওপেন-সোর্স ভেক্টর ডেটাবেস যা সাব-মিলিসেকেন্ড ল্যাটেন্সিতে বিলিয়ন বিলিয়ন এম্বেডিং অনুসন্ধান করে।
Milvus-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Milvus দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Milvus হলো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স ভেক্টর ডেটাবেস, যা মেশিন লার্নিং মডেল দ্বারা তৈরি হাই-ডাইমেনশনাল এম্বেডিং সংরক্ষণ এবং সার্চ করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি HNSW, IVF, এবং DiskANN ইনডেক্স, হাইব্রিড ডেন্স ও স্পার্স ভেক্টর সার্চ সাপোর্ট করে এবং সাব-মিলিসেকেন্ড কোয়েরি লেটেন্সি বজায় রেখে বিলিয়ন বিলিয়ন ভেক্টর হ্যান্ডেল করতে পারে। এই টেমপ্লেটটি মেটাডেটার জন্য etcd, অবজেক্ট স্টোরেজের জন্য MinIO এবং ভিজ্যুয়াল ম্যানেজমেন্টের জন্য Attu ওয়েব UI সহ সম্পূর্ণ Milvus স্ট্যাক ডিপ্লয় করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Milvus হোস্ট করা আপনার অবকাঠামোর মধ্যে মালিকানাধীন এম্বেডিং এবং সংবেদনশীল ইউজার ডেটা সুরক্ষিত রাখে, ইনডেক্স-নির্ভর AI ওয়ার্কলোডগুলোর জন্য ডেডিকেটেড মেমরি এবং CPU প্রদান করে, এবং ম্যানেজড ভেক্টর ডেটাবেস সার্ভিসগুলোর প্রতি-কোয়েরি খরচ দূর করে।
Milvus-এর মূল ফিচারগুলো
বিলিয়ন-স্কেল সার্চ
HNSW, IVF, অথবা DiskANN ইনডেক্স ব্যবহার করে সাব-মিলিসেকেন্ড লেটেন্সি সহ বিলিয়ন বিলিয়ন ভেক্টর সূচী ও কোয়েরি করুন।
হাইব্রিড সার্চ
আরও সুনির্দিষ্ট এআই পুনরুদ্ধারের জন্য একটি একক কোয়েরিতে ডেন্স ভেক্টর, স্পার্স ভেক্টর এবং মেটাডেটা ফিল্টার একত্রিত করুন।
RAG-রেডি অবকাঠামো
ডকুমেন্ট এম্বেডিং সংরক্ষণ করুন এবং LLM-এর জন্য প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ পুনরুদ্ধার করুন, যা নির্ভুল চ্যাটবট এবং প্রশ্ন-উত্তর সিস্টেমকে শক্তি যোগায়।
Attu ওয়েব ইউআই
একটি বিল্ট-ইন ব্রাউজার-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কনসোলের মাধ্যমে সংগ্রহগুলি পরিচালনা করুন, ক্যোয়ারি চালান এবং ক্লাস্টারের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করুন।
বহুভাষিক SDKs
পাইথন, জাভা, গো, এবং নোড.জেএস-এর জন্য অফিসিয়াল ক্লায়েন্ট এবং REST ও gRPC API যেকোনো AI স্ট্যাকের সাথে একত্রিত হয়।
কেন Hostinger-এ Milvus রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।