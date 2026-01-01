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ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ গতিতে অভ্যন্তরীণ টুলস, অ্যাডমিন প্যানেল এবং ড্যাশবোর্ড তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Appsmith দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপস্মিথ হলো একটি শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপারদেরকে সপ্তাহ নয়, বরং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাস্টম ইন্টারনাল টুলস, অ্যাডমিন প্যানেল এবং ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে দেয়। একটি ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ উইজেট লাইব্রেরি, ২৫টিরও বেশি ডাটাবেসের জন্য নেটিভ কানেক্টর এবং বিজনেস লজিকের জন্য সম্পূর্ণ জাভাস্ক্রিপ্ট সাপোর্ট এর মানে হলো আপনি স্ক্র্যাচ থেকে ফ্রন্টএন্ড তৈরি করা বা ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকেলের জন্য অপেক্ষা না করেই কার্যকরী অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করতে পারবেন।
আপনার ভিপিএস-এ অ্যাপস্মিথ সেলফ-হোস্ট করা ডাটাবেস ক্রেডেনশিয়াল, এপিআই কী এবং সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে। এখানে কোনো প্রতি-ব্যবহারকারী ফি নেই, আপনার নেটওয়ার্ক থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না এবং আপনার অভ্যন্তরীণ টুলিং পোর্টফোলিও বাড়ার সাথে সাথে অ্যাক্সেস নীতি, ব্যাকআপ কৌশল এবং স্কেলিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Appsmith-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডার
45+ পূর্ব-নির্মিত উইজেট যেমন টেবিল, চার্ট, ফর্ম এবং মানচিত্র থেকে ইন্টারফেস একত্রিত করুন, যাতে ডেভেলপাররা ফ্রন্টএন্ড কোড না লিখে পরিমার্জিত অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম তৈরি করতে পারে।
২৫+ ডাটাবেস কানেক্টর
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch এবং আরও অনেক কিছুর সাথে নেটিভভাবে সংযোগ করুন, এছাড়াও যেকোনো REST বা GraphQL API-এর সাথে, যা আপনাকে একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনার সম্পূর্ণ ডেটা স্ট্যাকে সরাসরি অ্যাক্সেস দেয়।
JavaScript ব্যবসা লজিক
দৃশ্যমান উপাদানের সাথে কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট লিখুন যাতে জটিল ডেটা রূপান্তর, শর্তাধীন যুক্তি এবং বহু-ধাপের কাজের প্রবাহ পরিচালনা করা যায় যা কোন-কোড সরঞ্জাম প্রকাশ করতে পারে না।
গিট-ভিত্তিক সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ
গিট-এ অ্যাপ্লিকেশন কোডের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করুন, যা কোড পর্যালোচনা, রোলব্যাক এবং সহযোগী ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লো সক্ষম করে, যা অভ্যন্তরীণ টুলিং-এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শৃঙ্খলা নিয়ে আসে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
অ্যাপ্লিকেশন, পৃষ্ঠা এবং উইজেট স্তরে সূক্ষ্ম অনুমতি বরাদ্দ করুন যাতে সঠিক ব্যক্তিরা পুরো সংস্থার কাছে সংবেদনশীল অপারেশনগুলি প্রকাশ না করে প্রতিটি সরঞ্জাম দেখতে বা সম্পাদনা করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Appsmith রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।