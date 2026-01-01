এক ক্লিকে মেলি ইনস্টলেশন।
একটি সেল্ফ-হোস্টেড রেসিপি ম্যানেজার যা যেকোনো URL থেকে রেসিপি ইমপোর্ট করে এবং সেগুলোকে শপিং লিস্ট সহ সাপ্তাহিক মিল প্ল্যানে পরিণত করে।
Mealie-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mealie দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mealie হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড রেসিপি ম্যানেজার যা যেকোনো ওয়েবসাইট থেকে এক ক্লিকেই রেসিপি ইমপোর্ট করতে পারে। এটি বিজ্ঞাপন এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দিয়ে পরিষ্কার, অনুসন্ধানযোগ্য রেসিপি আপনার সার্ভারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে। Mealie ট্যাগ এবং কুইজিন অনুসারে রেসিপিগুলোকে সুসংগঠিত করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবেশনের পরিমাণ সামঞ্জস্য করে এবং পুষ্টির তথ্য প্রদর্শন করে — এই সবকিছুই একটি মোবাইল-বান্ধব কুকিং মোডে পাওয়া যায়।
Mealie সেল্ফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনার রেসিপি সংগ্রহ ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যাওয়া বা প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের পরেও সুরক্ষিত থাকে। পরিবারের সকল সদস্য একই রেসিপি লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করতে পারে এবং সাপ্তাহিক মিল প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই একত্রিত শপিং লিস্ট তৈরি করা যায়।
Mealie-এর মূল ফিচারগুলো
এক-ক্লিক ইমপোর্ট
যেকোনো রেসিপি ইউআরএল পেস্ট করুন এবং মেলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকরণ ও নির্দেশাবলী বের করে নেয়, ম্যানুয়াল কপি করার অনেক ঘন্টা বাঁচায়।
খাবার পরিকল্পনার ক্যালেন্ডার
রেসিপিগুলি একটি সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডারে টেনে আনুন এবং এক ক্লিকে সমস্ত পরিকল্পিত খাবারের জন্য একটি সম্মিলিত কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন।
রেসিপি স্কেলিং
পরিবেশনের আকার সামঞ্জস্য করুন এবং সমস্ত উপাদানের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় গণনা করা হয় — কোনো ম্যানুয়াল পাটিগণিতের প্রয়োজন নেই।
পারিবারিক শেয়ারিং
বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে একই রেসিপি লাইব্রেরি ব্রাউজ করতে এবং খাবারের পরিকল্পনায় অবদান রাখতে দেয়।
স্থায়ী সঞ্চয়স্থান
আপনার VPS-এ সংরক্ষিত রেসিপিগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে এমনকি যখন মূল ওয়েবসাইটগুলি পরিবর্তিত হয়, বিষয়বস্তু সরিয়ে ফেলে, বা অফলাইন হয়ে যায় তখনও।
কেন Hostinger-এ Mealie রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।