এক ক্লিকেই হ্যাবিটিকা স্থাপন করুন।
গ্যামিফায়েড প্রোডাক্টিভিটি অ্যাপ যা অভ্যাস, দৈনিক কাজ এবং করণীয়গুলিকে ক্যারেক্টার প্রগ্রেশন ও সামাজিক কোয়েস্ট সহ একটি RPG অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত করে।
Habitica-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Habitica দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হ্যাবিটিকা উৎপাদনশীলতাকে একটি রোল-প্লেয়িং গেমে রূপান্তরিত করে, যেখানে বাস্তব-বিশ্বের কাজগুলি সম্পন্ন করার মাধ্যমে আপনার চরিত্রের স্তর বৃদ্ধি পায়, সোনা অর্জন হয় এবং সরঞ্জাম আনলক হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ ট্র্যাক করার জন্য অভ্যাস তৈরি করুন, প্রতিদিন রিসেট হওয়া কাজগুলির জন্য দৈনিক কাজ তৈরি করুন এবং এককালীন লক্ষ্যগুলির জন্য করণীয় তালিকা তৈরি করুন — এর মধ্যে যেকোনো একটি বাদ দিলে আপনার অবতারের স্বাস্থ্য কমে যায়, যা গেম মেকানিক্সের মাধ্যমে প্রকৃত জবাবদিহিতা তৈরি করে।
সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি আপনাকে গিল্ডে যোগ দিতে, চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে এবং পার্টি কোয়েস্ট পরিচালনা করতে দেয়, যেখানে দলগুলি একসাথে কাজ সম্পন্ন করে দানবদের পরাজিত করে। আপনার নিজের ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং করার মাধ্যমে সমস্ত অভ্যাসের ডেটা, চরিত্রের অগ্রগতি এবং সামাজিক ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, পাবলিক সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে।
Habitica-এর মূল ফিচারগুলো
আরপিজি কার্য ব্যবস্থাপনা
বাস্তব কাজগুলি সম্পন্ন করে অভিজ্ঞতা, সোনা এবং সরঞ্জাম অর্জন করুন — আপনার অভ্যাসগুলিকে উন্নত করার মতোই আপনার চরিত্রকে উন্নত করুন।
অভ্যাস এবং দৈনিক কাজ
অভ্যাসের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিযোগ্য আচরণগুলি ট্র্যাক করুন এবং প্রতিদিন রিসেট হওয়া দৈনিক কাজগুলি সেট করুন, বাদ পড়া আইটেমগুলির জন্য স্বাস্থ্যগত জরিমানা সহ।
পার্টি কোয়েস্ট
বন্ধু বা সহকর্মীদের সাথে দলবদ্ধ হন একসাথে দানবদের পরাজিত করতে — প্রতিটি সম্পূর্ণ কাজ ক্ষতি করে, যা দলগত জবাবদিহিতাকে সত্যিই মজাদার করে তোলে।
শ্রেণী ব্যবস্থা
লেভেল 10-এ ওয়ারিয়র, মেজ, রোগ, অথবা হিলার ক্লাস আনলক করুন, প্রতিটি অনন্য ক্ষমতা সহ যা বিভিন্ন উৎপাদনশীলতা শৈলীকে পরিপূরক করে।
কাস্টম পুরস্কার
কাজের সমাপ্তির সাথে যুক্ত ব্যক্তিগত প্রণোদনা তৈরি করুন — অর্জিত সোনা ব্যবহার করে বাস্তব-বিশ্বের পুরস্কারগুলি আনলক করুন যা আপনি নিজেই নির্ধারণ করেন।
কেন Hostinger-এ Habitica রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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