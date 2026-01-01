এক ক্লিকে LocalAI স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড, OpenAI API-সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনফারেন্স সার্ভার যা আপনার নিজস্ব হার্ডওয়্যারে এলএলএম, চিত্র তৈরি এবং অডিও ট্রান্সক্রিপশন চালায়।
LocalAI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LocalAI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LocalAI হল OpenAI API-এর একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স বিকল্প যা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে চলে। এটি OpenAI REST API স্পেসিফিকেশন প্রয়োগ করে, তাই OpenAI-এর জন্য তৈরি যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, এবং আরও শত শত — কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই একটি একক এন্ডপয়েন্ট URL পরিবর্তন করে LocalAI-তে স্যুইচ করতে পারে। এটি llama.cpp এর মাধ্যমে ভাষা মডেল, Stable Diffusion এর মাধ্যমে চিত্র তৈরি, এবং Whisper এর মাধ্যমে অডিও ট্রান্সক্রিপশন সমর্থন করে, যা একটি বিল্ট-ইন মডেল গ্যালারি এবং চ্যাট UI সহ একটি কন্টেইনার থেকে পরিবেশিত হয়।
LocalAI স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হল আপনার প্রম্পট, প্রতিক্রিয়া এবং তৈরি করা বিষয়বস্তু আপনার সার্ভার ছেড়ে যায় না। কোনো প্রতি-টোকেন খরচ নেই, কোনো রেট সীমা নেই, এবং তৃতীয় পক্ষের API প্রাপ্যতার উপর কোনো নির্ভরতা নেই — যা এটিকে গোপনীয়তা-সংবেদনশীল কাজের চাপ এবং খরচ-সচেতন উৎপাদন স্থাপনার জন্য ব্যবহারিক করে তোলে।
LocalAI-এর মূল ফিচারগুলো
OpenAI API সামঞ্জস্যপূর্ণ
অ্যাপ্লিকেশন কোড পরিবর্তন না করেই OpenAI API কলগুলির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করুন — শুধু বেস ইউআরএল আপডেট করুন এবং API কী পরিবর্তন করুন।
মাল্টি-মোডাল ইনফারেন্স
ভাষা মডেল, চিত্র তৈরি (স্টেবল ডিফিউশন), এবং অডিও ট্রান্সক্রিপশন (হুইস্পার) একটি একক সার্ভার থেকে একটি সমন্বিত API-এর অধীনে চালান।
বিল্ট-ইন মডেল গ্যালারি
কনফিগারেশন ফাইল না লিখে অথবা CLI কমান্ড না চালিয়ে ওয়েব UI এর মাধ্যমে পূর্ব-কনফিগার করা মডেলগুলি ব্রাউজ করুন, ডাউনলোড করুন এবং সক্রিয় করুন।
শুধুমাত্র সিপিইউ অপারেশন
স্ট্যান্ডার্ড ভিপিএস হার্ডওয়্যারে জিপিইউ-এর প্রয়োজন ছাড়াই চলে — জিপিইউ অ্যাক্সিলারেশন উপলব্ধ থাকলে সমর্থিত তবে কখনোই প্রয়োজন হয় না।
কোন টোকেন খরচ নেই
কোনো প্রতি-অনুরোধ মূল্য নির্ধারণ, ব্যবহারের কোটা বা বিলিং ছাড়াই সীমাহীন ইনফারেন্স — আপনার একমাত্র খরচ হলো যে ভিপিএস এটি পরিচালনা করে।
কেন Hostinger-এ LocalAI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।