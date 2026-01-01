এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Plik স্থাপন করুন।
পরিমাপযোগ্য স্ব-হোস্টেড অস্থায়ী ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম — WeTransfer-এর মতো, কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।
Plik-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Plik দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
প্লিক হলো একটি ওপেন-সোর্স টেম্পোরারি ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে ফাইল আপলোড করতে এবং সুরক্ষিত, মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক যেকোনো কারো সাথে শেয়ার করতে দেয় — তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবার উপর নির্ভর না করে। গোপনীয়তা এবং নমনীয়তাকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, এটি পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত আপলোড, একবার ব্যবহারযোগ্য ডাউনলোড লিঙ্ক যা প্রথম অ্যাক্সেসের পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং age প্রোটোকল ব্যবহার করে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সমর্থন করে।
আপনার VPS-এ প্লিক সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ফাইলগুলো আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, কনফিগারযোগ্য রিটেনশন পিরিয়ড এবং ফাইল সাইজ লিমিট সহ। আধুনিক Vue 3 ওয়েব ইন্টারফেস আপলোড পরিচালনা করা সহজ করে তোলে, যখন বিল্ট-ইন CLI ক্লায়েন্ট যেকোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে স্ক্রিপ্টেড ফাইল ট্রান্সফার সক্ষম করে।
Plik-এর মূল ফিচারগুলো
মেয়াদোত্তীর্ণ ফাইল লিঙ্ক
প্রতিটি আপলোডে কাস্টম টাইম-টু-লাইভ সেট করুন যাতে শেয়ার করা ফাইলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ হয় এবং মুছে যায়, আপনার স্টোরেজ পরিষ্কার রাখে।
এককালীন ডাউনলোড
একবার ব্যবহারযোগ্য লিঙ্ক তৈরি করুন যা প্রথম ডাউনলোডের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়, ফাইলগুলি যাতে শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট প্রাপকের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করে।
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত আপলোড
ব্যক্তিগত আপলোডগুলিকে পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করুন যাতে সঠিক শংসাপত্র সহ প্রাপকরাই শেয়ার করা ফাইলগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
আপলোডের আগে এজ প্রোটোকল ব্যবহার করে ফাইলগুলি ক্লায়েন্ট-সাইডে এনক্রিপ্ট করুন যাতে সার্ভার অপারেটরও বিষয়বস্তু পড়তে না পারে।
একাধিক স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
ফাইলগুলি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করুন অথবা S3, গুগল ক্লাউড স্টোরেজ, বা ওপেনস্ট্যাক সুইফটের সাথে সংযোগ করে সীমাহীন ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
CLI ক্লায়েন্ট সমর্থন
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম গো সিএলআই ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে সরাসরি টার্মিনাল থেকে ফাইল আপলোড এবং পরিচালনা করুন, যা স্ক্রিপ্টেড এবং স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Plik রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।