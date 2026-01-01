এক ক্লিকে Form.io স্থাপন করুন।
ডাইনামিক ফর্ম তৈরি, এমবেড এবং ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স ফর্ম বিল্ডার এবং ডেটা ম্যানেজমেন্ট API প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Form.io দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Form.io হল একটি ওপেন-সোর্স ফর্ম বিল্ডিং এবং API প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপারদের জটিল ফর্ম তৈরি করতে, জমাগুলি পরিচালনা করতে এবং ডেটা-চালিত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে দেয়। এটি একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফর্ম বিল্ডারকে একটি শক্তিশালী REST API ব্যাকএন্ডের সাথে একত্রিত করে, যা যেকোনো ওয়েব বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে ফর্ম এম্বেড করা সহজ করে তোলে।
Form.io স্ব-হোস্টিং আপনাকে আপনার ফর্ম ডেটা এবং জমাগুলির সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। সংবেদনশীল তথ্য — যেমন সমীক্ষার প্রতিক্রিয়া, গ্রাহক গ্রহণের ফর্ম বা অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রবাহ — পরিচালনা করে এমন সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পরিকাঠামোতে সবকিছু রেখে উপকৃত হয়, যেখানে প্রতি-জমা কোনো ফি থাকে না এবং সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব থাকে।
Form.io-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ফর্ম বিল্ডার
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর কোড না লিখে টেক্সট ফিল্ড, ফাইল আপলোড, নেস্টেড ফর্ম এবং কন্ডিশনাল লজিক সমর্থন করে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি REST API
প্রতিটি ফর্ম যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন থেকে জমাগুলি তৈরি, পড়া এবং পরিচালনা করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি REST API তৈরি করে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত ভূমিকা এবং অনুমতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কে ফর্ম জমা দিতে, দেখতে বা পরিচালনা করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করুন।
কাস্টম সাবমিশন অ্যাকশন
ওয়েবহুক ট্রিগার করুন, ইমেল পাঠান, অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা রূপান্তর করুন যখন একটি ফর্ম জমা পড়ে।
এম্বেডযোগ্য জাভাস্ক্রিপ্ট SDK
অফিসিয়াল Form.io JavaScript SDK ব্যবহার করে React, Angular, Vue, অথবা যেকোনো ওয়েব অ্যাপে ফর্ম এম্বেড করুন।
কেন Hostinger-এ Form.io রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।