এক ক্লিকে OpenHuman স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত এআই কোর যা ১১৮+ অ্যাপ সংযুক্ত করে এবং একটি ব্যক্তিগত মেমরি ট্রি তৈরি করে যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন।
OpenHuman-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenHuman দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenHuman হল একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত এআই সুপার ইন্টেলিজেন্স যা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে থাকার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি রাস্ট কোর এবং অবসিডিয়ানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি লোকাল-ফার্স্ট মেমরি ট্রি-কে কেন্দ্র করে তৈরি, এটি এক-ক্লিক OAuth-এর মাধ্যমে শতাধিক পরিষেবার সাথে সংযুক্ত হয় — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, এবং আরও অনেক কিছু — এবং প্রতি বিশ মিনিটে নীরবে নতুন ডেটা একটি ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডারে টেনে আনে।
OpenHuman স্ব-হোস্ট করলে আপনার মালিকানাধীন একটি ওয়ার্কস্পেসে প্রতিটি ইমেল, ডকুমেন্ট এবং কথোপকথন থাকে, একই সাথে এটি আপনাকে চাহিদা অনুযায়ী রিজনিং, ফাস্ট বা ভিশন মডেলগুলিতে অনুরোধ পাঠানোর সুযোগ দেয়। এখানে কোনো প্রতি-সিট ফি নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই, এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের এআই পরিষেবা আপনার কাঁচা ডেটা দেখতে পায় না যদি না আপনি স্পষ্টভাবে সেদিকে পাঠান।
OpenHuman-এর মূল ফিচারগুলো
স্থানীয়-অগ্রাধিকার মেমরি
প্রতিটি বার্তা, নথি, এবং ইন্টিগ্রেশন সিঙ্ক একটি স্থানীয় SQLite স্টোরে এবং একটি Obsidian-সামঞ্জস্যপূর্ণ ভল্টে জমা হয়, যা আপনি সরাসরি ডিস্কে পড়তে, সম্পাদনা করতে এবং ব্যাক আপ করতে পারবেন।
১১৮+ ইন্টিগ্রেশন
Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য এক-ক্লিক OAuth কানেক্টর, একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার সহ যা প্রতি বিশ মিনিটে ডেটা রিফ্রেশ করে।
নেটিভ এজেন্ট টুলস
বিল্ট-ইন ওয়েব অনুসন্ধান, স্ক্র্যাপিং, ফাইল সিস্টেম অ্যাক্সেস, গিট অপারেশন এবং ভয়েস (STT/TTS) এজেন্টদের কোনো বাহ্যিক প্লাগইন ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াই আপনার পক্ষে কাজ করতে দেয়।
TokenJuice সংকোচন
একটি অন-ডিভাইস প্রম্পট কম্প্রেসার যা এজেন্ট কল থেকে অপ্রয়োজনীয় টোকেন ছাঁটাই করে, দীর্ঘস্থায়ী ওয়ার্কফ্লোতে মডেল API খরচ ৮০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।
ইউনিফাইড মডেল রাউটিং
একটি একক সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে যুক্তি, দ্রুত এবং ভিশন মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন, অথবা সম্পূর্ণ গোপনীয়তার জন্য স্থানীয় ওলামা এবং এলএম স্টুডিও ব্যাকএন্ডগুলিতে কোরকে নির্দেশ করুন।
মজবুত আরপিসি কোর
হেডলেস রাস্ট কোর একটি বিয়ারার-অথেন্টিকেটেড আরপিসি এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে, ড্রপ করা ক্ষমতা সহ একটি রিড-অনলি কন্টেইনার হিসাবে চলে, এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডেস্কটপ ক্লায়েন্টদের সাথে সহজে যুক্ত হয়।
কেন Hostinger-এ OpenHuman রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।