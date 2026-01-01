এক ক্লিকে Papermerge স্থাপন করুন।
আপনার সমস্ত স্ক্যান করা কাগজপত্রের জন্য স্বয়ংক্রিয় OCR, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং ট্যাগ-ভিত্তিক অর্গানাইজেশন সহ একটি ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
Papermerge-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Papermerge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Papermerge হলো একটি ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ফিজিক্যাল পেপারওয়ার্ককে একটি সার্চযোগ্য, সুসংগঠিত ডিজিটাল আর্কাইভে পরিণত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পিডিএফ বা স্ক্যান করা ছবি আপলোড করুন এবং Papermerge স্বয়ংক্রিয়ভাবে OCR-এর মাধ্যমে টেক্সট এক্সট্র্যাক্ট করে, যা প্রতিটি ইনভয়েস, চুক্তি এবং রসিদকে কন্টেন্ট দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে। ট্যাগ-ভিত্তিক অর্গানাইজেশন, ফোল্ডার হায়ারার্কি এবং কাস্টম মেটাডেটা ফিল্ড আপনাকে ডকুমেন্টগুলো কীভাবে স্ট্রাকচার করা হবে এবং পুনরুদ্ধার করা হবে তার উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ দেয়। রোল-বেজড পারমিশনসহ মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট এটিকে ছোট ব্যবসা এবং পেশাদার অনুশীলন উভয়ের জন্যই উপযুক্ত করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ Papermerge সেল্ফ-হোস্ট করা মানে সংবেদনশীল আর্থিক রেকর্ড, আইনি ডকুমেন্ট এবং ব্যক্তিগত ফাইলগুলো আপনার অবকাঠামো ছেড়ে যায় না। আপনি মাসিক ক্লাউড স্টোরেজ ফি এড়াতে পারেন একই সাথে সীমাহীন ডকুমেন্ট ধারণক্ষমতা অর্জন করেন, কাস্টম রিটেনশন নীতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা এবং Papermerge-এর REST API-এর মাধ্যমে বিদ্যমান ওয়ার্কফ্লোর সাথে ইন্টিগ্রেট করার নমনীয়তা পান।
Papermerge-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় ওসিআর নিষ্কাশন
Papermerge আপলোড করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিডিএফ এবং স্ক্যান করা ছবি থেকে অনুসন্ধানযোগ্য পাঠ্য নিষ্কাশন করে, স্ক্যান করা কাগজের স্তূপকে একটি অনুসন্ধানযোগ্য ডেটাবেসে পরিণত করে।
পূর্ণ-পাঠ্য সার্চ
আপনার আর্কাইভের প্রতিটি নথির সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু এবং মেটাডেটা জুড়ে অনুসন্ধান করুন, তারিখ, ট্যাগ এবং কাস্টম ক্ষেত্র দ্বারা ফিল্টার সহ সুনির্দিষ্ট পুনরুদ্ধারের জন্য।
ট্যাগ এবং ফোল্ডার বিন্যাস
নমনীয় ট্যাগ এবং কাস্টম মেটাডেটা ক্ষেত্রগুলির সাথে ফোল্ডার হায়ারার্কি একত্রিত করে এমন একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করুন যা আপনার ব্যবসা যেভাবে কাজ করে তার সাথে মানানসই।
একাধিক ব্যবহারকারীর অনুমতি
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ দলগুলিকে একটি একক ডকুমেন্ট আর্কাইভ শেয়ার করতে দেয়, যখন সংবেদনশীল ফাইলগুলি শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের কাছে দৃশ্যমান থাকে।
PDF পেজ পরিচালনা
স্ক্যান করা নথিগুলি পরিষ্কার করার সময় একটি পৃথক পিডিএফ সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, পিডিএফ পৃষ্ঠাগুলি সরাসরি পেপারমার্জের ভিতরে মার্জ করুন, বিভক্ত করুন এবং পুনরায় সাজান।
কেন Hostinger-এ Papermerge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।