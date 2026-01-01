এক ক্লিকে ইনস্টলেশন করে কিবানা স্থাপন করুন।
ইলাস্টিকসার্চের জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং এক্সপ্লোরেশন প্ল্যাটফর্ম, যা ড্যাশবোর্ড, সার্চ এবং অবজার্ভেবিলিটি টুলিং সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kibana দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কিবানা হলো ইলাস্টিকসার্চের জন্য অফিসিয়াল ওয়েব ইউআই — ডেটা এক্সপ্লোর করা, ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করা, সার্চ কোয়েরি চালানো এবং একটি ইলাস্টিক স্ট্যাক ডিপ্লয়মেন্ট পরিচালনা করার জন্য একটি পরিশীলিত প্ল্যাটফর্ম। মূলত ২০১৩ সালে তৈরি এবং বর্তমানে ইলাস্টিক এনভি দ্বারা পরিচালিত, কিবানা হলো ইলাস্টিকসার্চের উপর নির্মিত যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ভিজ্যুয়ালাইজেশন লেয়ার, যা লগ অ্যানালিটিক্স এবং অবজার্ভেবিলিটি থেকে শুরু করে ই-কমার্স সার্চ এবং সিকিউরিটি অ্যানালিটিক্স পর্যন্ত বিস্তৃত।
আপনার ভিপিএস-এ কিবানা সেলফ-হোস্ট করা ডেটা এবং প্ল্যাটফর্ম টিমকে ইলাস্টিক ক্লাউডে প্রচলিত প্রতি-ডকুমেন্ট SaaS ফি ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ ইলাস্টিক স্ট্যাক ভিজ্যুয়ালাইজেশন পরিবেশ প্রদান করে। এই টেমপ্লেটটি কিবানার সাথে একটি সিঙ্গেল-নোড ইলাস্টিকসার্চকে একত্রিত করে, যাতে ডিপ্লয়মেন্টের পরপরই স্ট্যাকটি ডেটা ইনজেস্ট করতে এবং ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে প্রস্তুত থাকে।
Kibana-এর মূল ফিচারগুলো
আবিষ্কার করুন এবং অন্বেষণ করুন
ডিসকভার ইন্টারফেস ব্যবহার করে ইলাস্টিকসার্চ সূচীগুলি ব্রাউজ করুন — রিয়েল টাইমে প্যাটার্ন এবং ব্যতিক্রমগুলি চিহ্নিত করতে কাঁচা নথিগুলি কোয়েরি করুন, ফিল্টার করুন, সাজান এবং ভিজ্যুয়ালাইজ করুন।
ড্যাশবোর্ড এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন
লাইন চার্ট, বার চার্ট, হিটম্যাপ, ম্যাপ, টেবিল এবং লেন্সের ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ভিজ্যুয়ালাইজেশন ব্যবহার করে ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন যা দলগুলির মধ্যে শেয়ার করা যায়।
সার্চ এবং ES|QL
সম্পূর্ণ ইলাস্টিকসার্চ কোয়েরি ডিএসএল এবং ইএস|কিউএল — একটি পাইপড কোয়েরি ভাষা যা স্প্ল্যাঙ্ক এসপিএল-এর মতো — জটিল কোয়েরিগুলিকে অ-ডেভেলপারদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে।
পর্যবেক্ষণযোগ্যতার সরঞ্জাম
ইলাস্টিক এজেন্ট এবং বিটস থেকে পর্যবেক্ষণ ডেটা গ্রহণ ও বিশ্লেষণের জন্য অন্তর্নির্মিত লগ, মেট্রিক্স, এপিএম এবং আপটাইম মনিটরিং অ্যাপস।
ম্যাপ এবং ভূ-স্থানিক
ভেক্টর লেয়ার, হিটম্যাপ এবং জিও-অ্যাগ্রিগেশন সহ ইন্টারেক্টিভ মাল্টি-লেয়ার ম্যাপ, যা অন্যান্য ডাইমেনশনের পাশাপাশি ভূ-স্থানিক ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজ করে।
সতর্কীকরণ ও রিপোর্টিং
থ্রেশহোল্ড এবং অসঙ্গতি-ভিত্তিক সতর্কতা ইমেল, স্ল্যাক এবং ওয়েবহুক গন্তব্য সহ, পাশাপাশি নির্ধারিত পিডিএফ এবং সিএসভি রিপোর্ট তৈরি।
কেন Hostinger-এ Kibana রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।