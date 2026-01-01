এক ক্লিকে ডিপউইকি ওপেন স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স এআই উইকি জেনারেটর যা যেকোনো গিটহাব, গিটল্যাব, বা বিটবাকেট রিপোজিটরিকে একটি ইন্টারেক্টিভ ডকুমেন্টেশন সাইটে পরিণত করে।
DeepWiki Open-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DeepWiki Open দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DeepWiki Open হল আসল DeepWiki ধারণার একটি স্ব-হোস্টযোগ্য বাস্তবায়ন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাবলিক বা প্রাইভেট কোড রিপোজিটরিগুলিকে সুন্দরভাবে সংগঠিত, নেভিগেটযোগ্য উইকিতে রূপান্তরিত করে। এটি আপনার কোডবেস বিশ্লেষণ করে, আর্কিটেকচার এবং মডিউলগুলির ব্যাপক ব্যাখ্যা তৈরি করে এবং ইন্টারেক্টিভ ডায়াগ্রাম রেন্ডার করে যা দেখায় কিভাবে উপাদানগুলি সংযুক্ত হয় — দলগুলির ম্যানুয়াল ডকুমেন্টেশন কাজের ঘন্টা বাঁচায়।
DeepWiki Open স্ব-হোস্ট করা আপনার মালিকানাধীন অবকাঠামোতে মালিকানাধীন সোর্স কোড, এম্বেডিং এবং তৈরি ডকুমেন্টেশন রাখে। আপনি Google Gemini, OpenAI, বা OpenRouter-এর জন্য আপনার নিজস্ব LLM প্রদানকারী কীগুলি নিয়ে আসেন, যাতে আপনি শুধুমাত্র আপনার ব্যবহৃত ইনফারেন্সের জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত রিপোজিটরি পাঠানো এড়াতে পারেন।
DeepWiki Open-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় উইকি তৈরি
এটিকে যেকোনো GitHub, GitLab, বা Bitbucket রিপোজিটরির দিকে নির্দেশ করে, হাতে কোনো ডকুমেন্টেশনের একটি লাইনও না লিখে একটি সুসংগঠিত, বহু-পৃষ্ঠার উইকি পান।
দৃশ্যমান স্থাপত্য চিত্র
মারমেইড ডায়াগ্রামগুলি প্রোজের পাশাপাশি তৈরি করা হয় ডেটা ফ্লো, মডিউল সম্পর্ক এবং কল পাথগুলি ভিজ্যুয়ালাইজ করতে, যাতে পাঠকরা কোডবেস দ্রুত বুঝতে পারে।
আপনার নিজের LLM আনুন
গুগল জেমিনি, ওপেনএআই, ওপেনরাউটার, অথবা স্থানীয় ওলামা মডেলগুলি সংযুক্ত করুন যাতে আপনি মডেলের গুণমান এবং প্রতি-টোকেন খরচ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থলের সমর্থন
আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে ব্যক্তিগত রিপোজিটরি বিশ্লেষণ করতে ব্যক্তিগত অ্যাক্সেস টোকেন ব্যবহার করে প্রমাণীকরণ করুন, মালিকানাধীন কোড তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা থেকে দূরে রেখে।
বিল্ট-ইন আস্ক ফিচার
স্বাভাবিক ভাষায় সূচীকৃত সংগ্রহস্থলে অনুসন্ধান করুন পুনরুদ্ধার-বর্ধিত জেনারেশনের মাধ্যমে, যা উত্তরগুলিকে বাস্তব সোর্স কোডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করে, বিভ্রান্তিকর অনুমানের উপর নয়।
ঐচ্ছিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য ডোমেনে চলার সময় উইকি জেনারেটরে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে একটি অনুমোদন কোডের প্রয়োজনীয়তা সক্ষম করুন।
কেন Hostinger-এ DeepWiki Open রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।