এক ক্লিকে ডকুমেনসো ইনস্টল করুন।
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানাসহ আইনত বাধ্যতামূলক ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট সাইনিং প্ল্যাটফর্ম।
Documenso-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Documenso দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Documenso হল DocuSign-এর একটি ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা এমন সংস্থাগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের সুরক্ষিত, আইনত বাধ্যতামূলক ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রয়োজন সংবেদনশীল নথিগুলির নিয়ন্ত্রণ তৃতীয় পক্ষের SaaS প্রদানকারীর কাছে সমর্পণ না করেই। এটি বহু-পক্ষীয় স্বাক্ষর ওয়ার্কফ্লো, ডকুমেন্ট টেমপ্লেট এবং ব্যাপক অডিট ট্রেল সমর্থন করে, একটি পরিচ্ছন্ন ইন্টারফেস সহ যা আইনি, মানবসম্পদ এবং অর্থ দলগুলির জন্য উপযুক্ত।
আপনার VPS-এ Documenso স্ব-হোস্ট করলে প্রতিটি নথি, স্বাক্ষর এবং অডিট রেকর্ড আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে থাকে। এখানে কোনো নথি-প্রতি ফি নেই, কোনো বিক্রেতা দ্বারা আরোপিত স্টোরেজ সীমা নেই এবং একটি শেয়ার্ড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডেটা প্রকাশের কোনো ঝুঁকি নেই। স্থানীয় সার্টিফিকেট ব্যবস্থাপনা এবং কনফিগারযোগ্য SMTP নিশ্চিত করে যে স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
Documenso-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-পক্ষীয় স্বাক্ষর
নথিগুলি একাধিক স্বাক্ষরকারীর কাছে অনুক্রমিক বা সমান্তরাল ক্রমে রুট করুন এবং রিয়েল টাইমে সম্পন্ন হওয়ার অবস্থা ট্র্যাক করুন।
বিস্তৃত নিরীক্ষা ট্রেইল
প্রতিটি পদক্ষেপ টাইমস্ট্যাম্প এবং আইপি ঠিকানা সহ লগ করা হয়, যা আইনি ও সম্মতিমূলক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণের পথ তৈরি করে।
নথির টেমপ্লেট
প্রায়শই ব্যবহৃত নথির কাঠামো টেমপ্লেট হিসাবে সংরক্ষণ করুন যাতে চুক্তি এবং এনডিএ-এর মতো পুনরাবৃত্ত স্বাক্ষর প্রক্রিয়া দ্রুত করা যায়।
স্থানীয় সার্টিফিকেট স্বাক্ষর
ডকুমেন্টগুলি স্থানীয়ভাবে পরিচালিত একটি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে স্বাক্ষরিত হয়, ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রেখে।
ইমেল বিজ্ঞপ্তি
স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক এবং স্থিতির আপডেট নথি প্রেরণকারীদের ম্যানুয়াল ফলো-আপ ছাড়াই সমস্ত পক্ষকে অবহিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Documenso রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।