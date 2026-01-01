এক ক্লিকে মালোজাকে স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড মিউজিক স্ক্রোবল ডেটাবেস যা আপনার শোনার ইতিহাসকে ব্যক্তিগত চার্ট, পরিসংখ্যান এবং Last.fm-এর মতো প্রোফাইলে পরিণত করে।
Maloja-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Maloja দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মালোজা হল একটি ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড মিউজিক স্ক্রবলার — ব্যক্তিগত Last.fm-এর মতো — যা আপনার প্লে করা প্রতিটি ট্র্যাক রেকর্ড করে এবং সেই ইতিহাসকে চার্ট, টপ-আর্টিস্ট র্যাঙ্কিং, টাইম-পালস গ্রাফ এবং বার্ষিক সারাংশে পরিণত করে। এটি এমন ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে স্ক্রবল গ্রহণ করে যারা ইতিমধ্যেই Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, মাল্টি-স্ক্রবলার এবং Plex, Jellyfin, এবং Navidrome-এর মতো প্লেয়ার থেকে সরাসরি API ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে।
আপনার নিজের VPS-এ মালোজা স্ব-হোস্ট করা আপনার শোনার ডেটার একটি ব্যক্তিগত, স্থায়ী রেকর্ড রাখে, তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মে এটি ছেড়ে না দিয়ে যা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, মূল্য পরিবর্তন করতে পারে বা ডেটা কীভাবে প্রকাশ করা হয় তা পরিবর্তন করতে পারে। Last.fm, Spotify, MusicBrainz, এবং TheAudioDB থেকে মেটাডেটা সমৃদ্ধকরণের সাথে মিলিত হয়ে, আপনি একটি সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত সঙ্গীত ড্যাশবোর্ড পান যা বিক্রেতার পরিবর্তন সত্ত্বেও টিকে থাকে।
Maloja-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত শোনার চার্ট
র্যাঙ্কিং, ট্রেন্ড লাইন এবং প্রতি-সময়কালের তুলনাসহ কনফিগারযোগ্য সময়সীমা জুড়ে শীর্ষ শিল্পী, অ্যালবাম এবং ট্র্যাকগুলি ব্রাউজ করুন।
Last.fm-সামঞ্জস্যপূর্ণ API
Last.fm API ব্যবহার করে এমন যেকোনো ক্লায়েন্ট থেকে স্ক্রোবল গ্রহণ করুন — ফোন, ডেস্কটপ প্লেয়ার, স্ক্রিপ্ট — কাস্টম অ্যাডাপ্টার না লিখে।
প্লেয়ার ইন্টিগ্রেশন
Plex, Jellyfin, Navidrome, মাল্টি-স্ক্রোবলার, mpdscribble, এবং অন্যান্য কমিউনিটি-নির্মিত ব্রিজ থেকে সরাসরি স্ক্রোবল পান।
পালস-স্টাইল সময় গ্রাফ
সপ্তাহ, মাস এবং বছর ধরে আপনি কত ঘন ঘন নির্দিষ্ট শিল্পী, অ্যালবাম বা ট্র্যাক শোনেন তা কল্পনা করুন, যাতে আপনি পুনরায় আবিষ্কার এবং বারবার শোনার প্রবণতা চিহ্নিত করতে পারেন।
মেটাডেটা সমৃদ্ধকরণ
Last.fm, Spotify, MusicBrainz, এবং TheAudioDB থেকে শিল্পী চিত্র এবং অ্যালবাম আর্ট সংগ্রহ করুন যাতে আপনার ড্যাশবোর্ডটি প্রথম থেকেই পরিপাটি দেখায়।
Last.fm প্রক্সি স্ক্রবলিং
ঐচ্ছিকভাবে ইনকামিং স্ক্রোবলগুলি Last.fm-এ ফরোয়ার্ড করুন যাতে আপনার বিদ্যমান পাবলিক প্রোফাইল আপডেট হতে থাকে যখন আপনি একটি ব্যক্তিগত আর্কাইভও তৈরি করেন।
কেন Hostinger-এ Maloja রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।