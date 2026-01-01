এক ক্লিকে Kener স্থাপন করুন।
পরিষেবা নিরীক্ষণ এবং রিয়েল টাইমে ব্যবহারকারীদের কাছে ঘটনা জানানোর জন্য একটি ওপেন-সোর্স স্ট্যাটাস পেজ প্ল্যাটফর্ম।
Kener-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kener দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
SvelteKit দিয়ে তৈরি Kener একটি ওপেন-সোর্স স্ট্যাটাস পেজ সিস্টেম যা দলগুলিকে পরিষেবাগুলি নিরীক্ষণ করতে এবং স্বচ্ছভাবে বিভ্রাটগুলি জানাতে দেয়। এটি একাধিক মনিটর প্রকার সমর্থন করে — HTTP/API এন্ডপয়েন্ট, TCP, DNS, SSL সার্টিফিকেট, পিং, SQL ক্যোয়ারি, হার্টবিট এবং গেম সার্ভার — প্রতিটি আপটাইম ইতিহাস এবং প্রতিক্রিয়া সময় চার্ট সহ একটি পাবলিক-ফেসিং স্ট্যাটাস পৃষ্ঠায় ট্র্যাক করা হয় এবং প্রদর্শিত হয়।
আপনার VPS-এ Kener স্ব-হোস্ট করা সমস্ত মনিটরিং ডেটা এবং ঘটনার ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। অন্তর্ভুক্ত Redis ইনস্ট্যান্স জব কিউ এবং ক্যাশিং পরিচালনা করে, যখন অ্যাপ্লিকেশন ডেটা ডিফল্টরূপে SQLite-এ সংরক্ষণ করা হয় — কোনো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই। ইনস্ট্যান্সে নিবন্ধনকারী প্রথম ব্যবহারকারী প্রশাসক হন।
Kener-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্রোটোকল মনিটরিং
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে HTTP এন্ডপয়েন্ট, TCP পোর্ট, DNS রেকর্ড, SSL সার্টিফিকেট, পিং টার্গেট, হার্টবিট এবং গেম সার্ভার নিরীক্ষণ করুন।
ঘটনা ব্যবস্থাপনা
টাইমস্ট্যাম্পযুক্ত স্ট্যাটাস টাইমলাইন সহ ঘটনার রিপোর্ট তৈরি করুন, চলমান আপডেট পোস্ট করুন এবং একটি স্বচ্ছ বিভ্রাটের ইতিহাসের জন্য সমাধানগুলি সংরক্ষণ করুন।
শিডিউলড রক্ষণাবেক্ষণ
পরিকল্পিত ডাউনটাইম আগে থেকে ঘোষণা করুন যাতে ব্যবহারকারীরা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আগে স্ট্যাটাস পৃষ্ঠায় আসন্ন রক্ষণাবেক্ষণের সময় দেখতে পান।
মাল্টি-চ্যানেল বিজ্ঞপ্তি
একটি মনিটর অবস্থা পরিবর্তন বা পুনরুদ্ধার করার সাথে সাথে ইমেল, স্ল্যাক, ডিসকর্ড, অথবা ওয়েবহুক-এর মাধ্যমে আপনার দলকে সতর্ক করুন।
এম্বেডযোগ্য স্ট্যাটাস ব্যাজ
আপনার ডকুমেন্টেশন, ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ড্যাশবোর্ডে লাইভ স্ট্যাটাস ব্যাজ বা আইফ্রেম যোগ করুন যাতে পরিষেবার স্বাস্থ্য ইনলাইন দেখানো যায়।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
স্বতন্ত্র ভূমিকা সহ দলের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা ঘটনার আপডেটগুলিতে সহযোগিতা করতে পারে এবং অ্যাডমিন অ্যাক্সেস শেয়ার না করে কনফিগারেশন নিরীক্ষণ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Kener রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।