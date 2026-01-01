এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে পেরপ্লেক্সিকা স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক এআই সার্চ ইঞ্জিন যা ইন্টারনেট জ্ঞানকে স্থানীয় LLM-এর সাথে একত্রিত করে এবং আপনার অনুসন্ধানগুলি ট্র্যাক না করে উদ্ধৃত উত্তর সরবরাহ করে।
Perplexica-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Perplexica দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পারপ্লেক্সিকা হল একটি ওপেন-সোর্স এআই-চালিত উত্তর ইঞ্জিন যা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব হার্ডওয়্যারে চলে। এটি ওয়েব অনুসন্ধান করে এবং উদ্ধৃত উৎস সহ সঠিক উত্তর সংশ্লেষণ করে, Ollama-এর মাধ্যমে স্থানীয় LLM এবং OpenAI, Claude, এবং Groq-এর মতো ক্লাউড প্রদানকারী উভয়কেই সমর্থন করে — যাতে আপনি আপনার গোপনীয়তা এবং কর্মক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে মডেলটি বেছে নিতে পারেন।
পারপ্লেক্সিকা স্ব-হোস্ট করা আপনার সার্ভারে প্রতিটি অনুসন্ধান প্রশ্ন ব্যক্তিগত রাখে। ক্লাউড-ভিত্তিক এআই অনুসন্ধান পণ্যগুলির বিপরীতে, এখানে কোনো ব্যবহারের ট্র্যাকিং নেই, তৃতীয় পক্ষ দ্বারা কোনো প্রশ্ন লগিং নেই এবং কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই — শুধুমাত্র দ্রুত, উদ্ধৃত উত্তরগুলি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।
Perplexica-এর মূল ফিচারগুলো
উদ্ধৃত এআই উত্তর
প্রতিটি প্রতিক্রিয়ায় উৎস লিঙ্ক অন্তর্ভুক্ত থাকে যাতে আপনি তথ্য যাচাই করতে পারেন এবং AI-জেনারেটেড বিষয়বস্তুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে আরও গভীরে যেতে পারেন।
স্থানীয় LLM সাপোর্ট
ওলামা সংযুক্ত করুন আপনার হার্ডওয়্যারে সম্পূর্ণরূপে ওপেন-সোর্স মডেল চালানোর জন্য, কোনো ডেটা বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে না পাঠিয়ে।
একাধিক প্রদানকারীর নমনীয়তা
খরচ এবং সক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি একক ইন্টারফেস থেকে OpenAI, Claude, Groq, এবং অন্যান্য ক্লাউড প্রদানকারীদের মধ্যে স্যুইচ করুন।
সম্পূর্ণ সার্চ গোপনীয়তা
আপনার ভিপিএস-এই সমস্ত ক্যোয়ারি থাকে — আপনার আচরণ ট্র্যাক করে এমন বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক বা অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মের সাথে কোনো অনুসন্ধান ইতিহাস শেয়ার করা হয় না।
কেন Hostinger-এ Perplexica রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।