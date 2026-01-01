এক ক্লিকে Damselfly স্থাপন
সার্ভার-ভিত্তিক ছবি ব্যবস্থাপনা, ডিভাইস-ভিত্তিক মুখ শনাক্তকরণ, বস্তু শনাক্তকরণ এবং সম্পূর্ণ-পাঠ্য মেটাডেটা অনুসন্ধান সহ।
Damselfly-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Damselfly দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Damselfly হলো একটি সার্ভার-ভিত্তিক ফটোগ্রাফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যা খুব বড় লাইব্রেরির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি টপ-লেভেল পিকচার্স ফোল্ডার ইনডেক্স করে, ব্যাকগ্রাউন্ডে থাম্বনেইল তৈরি করে এবং একটি দ্রুত Blazor WebAssembly UI-এর মাধ্যমে আপনাকে IPTC কিওয়ার্ড ট্যাগ, ফোল্ডারের নাম, EXIF মেটাডেটা, ফেস এবং ডিটেক্টেড অবজেক্ট জুড়ে সার্চ করতে দেয়। ফেস রিকগনিশন এবং অবজেক্ট ডিটেকশন স্থানীয়ভাবে এবং অফলাইনে চলে, কোনো SaaS নির্ভরতা ছাড়াই।
আপনার নিজের VPS-এ Damselfly সেল্ফ-হোস্ট করলে পাবলিক ফটো সার্ভিসের পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে ছবির মেটাডেটা, ফেস ভেক্টর এবং লাইব্রেরি স্ট্রাকচার থাকে। প্ল্যাটফর্মটি সাব-সেকেন্ড সার্চ সহ 500,000+ ইমেজ ক্যাটালগ পরিচালনা করে, রোল-ভিত্তিক এনটাইটেলমেন্ট সহ মাল্টি-ইউজার অ্যাকাউন্ট সাপোর্ট করে এবং সিঙ্ক-টু-ল্যাপটপ এডিটিং ওয়ার্কফ্লোর জন্য Damselfly ডেস্কটপ ক্লায়েন্টের সাথে যুক্ত হয়।
Damselfly-এর মূল ফিচারগুলো
স্থানীয় মুখ শনাক্তকরণ
কোনো তৃতীয় পক্ষের API নির্ভরতা ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে সার্ভারে ফেস ডিটেকশন এবং রিকগনিশন পরিচালনা করে, যা ব্যক্তি-অনুযায়ী ব্রাউজ করার ওয়ার্কফ্লোর জন্য শনাক্তকৃত ব্যক্তিদের দ্বারা ছবিগুলিকে ক্লাস্টার করে।
অবজেক্ট ডিটেকশন
আপনার লাইব্রেরিতে বস্তু, দৃশ্য এবং ছবির রঙ শনাক্ত করে যাতে "কুকুর" বা "সৈকত" অনুসন্ধান করলে সংশ্লিষ্ট ছবিগুলি ম্যানুয়াল ট্যাগিং ছাড়াই ফিরে আসে।
আইপিটিসি কিওয়ার্ড ট্যাগিং
ExifTool এর মাধ্যমে দ্রুত অ-ধ্বংসাত্মক EXIF/IPTC কীওয়ার্ড আপডেট — যখন ট্যাগ পরিবর্তন হয়, তখন JPEG ফাইলগুলি পুনরায় এনকোড করা হয় না, ফলে মূল গুণমান বজায় থাকে।
পূর্ণ-পাঠ্য মেটাডেটা অনুসন্ধান
ট্যাগ, ফোল্ডার, ফাইলের নাম, ক্যামেরা, লেন্স, তারিখের পরিসর, ওরিয়েন্টেশন এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ ছবির মধ্যে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে অনুসন্ধান করুন।
নির্বাচন ঝুড়ি
অনুসন্ধান ফলাফল থেকে ছবিগুলি একটি স্থায়ী বাস্কেটে সংরক্ষণ করুন, তারপর ডাউনলোড করুন, জলছাপ সহ এক্সপোর্ট করুন, অথবা ড্যামসেলফ্লাই ক্লায়েন্টের মাধ্যমে সেগুলিকে একটি ডেস্কটপে সিঙ্ক করুন।
কেন Hostinger-এ Damselfly রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।