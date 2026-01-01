এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ফ্লিট স্থাপন করুন।
macOS, Windows, Linux, এবং ChromeOS জুড়ে এন্ডপয়েন্ট কোয়েরি করা, মনিটর করা এবং সুরক্ষিত করার জন্য ওপেন-সোর্স ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Fleet-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fleet দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্লিট হল একটি ওপেন-সোর্স ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা osquery-এর উপর নির্মিত, যা নিরাপত্তা এবং আইটি দলগুলিকে প্রতিটি নথিভুক্ত এন্ডপয়েন্টে রিয়েল-টাইম SQL-সদৃশ অ্যাক্সেস দেয়। ঐতিহ্যবাহী MDM বা এজেন্ট-ভিত্তিক সরঞ্জামগুলির বিপরীতে, ফ্লিট ডিভাইস স্টেট সম্পর্কে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে — ইনস্টল করা সফ্টওয়্যার, চলমান প্রক্রিয়া, খোলা নেটওয়ার্ক সংযোগ, লগ-ইন করা ব্যবহারকারী — একটি ওয়েব ড্যাশবোর্ড বা API থেকে তাৎক্ষণিকভাবে, নির্ধারিত সংগ্রহ উইন্ডোর জন্য অপেক্ষা না করে।
আপনার নিজের VPS-এ ফ্লিট স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে সমস্ত এন্ডপয়েন্ট টেলিমেট্রি রাখে, কোনো ডিভাইস-প্রতি ফি ছাড়াই এবং কোনো ডেটা বাহ্যিক SaaS-এ পাঠানো হয় না। একটি একক ফ্লিট ইনস্ট্যান্স macOS, Windows, Linux, এবং ChromeOS জুড়ে শত শত থেকে হাজার হাজার ডিভাইস একটি একক ইউনিফাইড ইন্টারফেস থেকে পরিচালনা করতে পারে।
Fleet-এর মূল ফিচারগুলো
লাইভ এন্ডপয়েন্ট ক্যোয়ারি
নিরাপত্তা এবং আইটি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে, নির্ধারিত স্ক্যানের জন্য অপেক্ষা না করে, রিয়েল টাইমে যেকোনো নথিভুক্ত ডিভাইসের বিরুদ্ধে SQL ক্যোয়ারী চালান।
দুর্বলতা ব্যবস্থাপনা
ফ্লিট ক্রমাগত ইনস্টল করা সফ্টওয়্যার সংস্করণগুলিকে CVE ডেটাবেসের সাথে মিলিয়ে দেখে এবং প্রতিটি নথিভুক্ত ডিভাইসে দুর্বল প্যাকেজগুলি চিহ্নিত করে।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম MDM
একটি পৃথক MDM সার্ভার স্থাপন না করেই নেটিভ MDM প্রোফাইলের মাধ্যমে macOS এবং Windows ডিভাইস নথিভুক্ত করুন এবং পরিচালনা করুন।
নীতি প্রয়োগ
নীতি হিসাবে প্রত্যাশিত ডিভাইসের অবস্থা সংজ্ঞায়িত করুন এবং একটি কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড থেকে কোন এন্ডপয়েন্টগুলি নীতি মেনে চলে এবং কোনগুলির প্রতিকার প্রয়োজন তা ট্র্যাক করুন।
গিটঅপস কনফিগারেশন
গিট-এ কোড হিসাবে কোয়েরি, নীতি এবং এজেন্ট কনফিগারেশন পরিচালনা করুন যাতে পরিবর্তনগুলি সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত এবং নিরীক্ষণযোগ্য হয়।
REST API এবং CLI
একটি সম্পূর্ণ REST API অথবা fleetctl কমান্ড-লাইন টুলের মাধ্যমে তালিকাভুক্তি, ক্যোয়ারী শিডিউলিং এবং রিপোর্টিং স্বয়ংক্রিয় করুন।
কেন Hostinger-এ Fleet রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।