এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ড্রুপাল স্থাপন করুন।
এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ওপেন-সোর্স সিএমএস যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইটকে চালিত করছে, ব্যক্তিগত ব্লগ থেকে শুরু করে বৃহৎ আকারের সরকারি পোর্টাল পর্যন্ত।
Drupal-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Drupal দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Drupal হলো একটি পরিপক্ক, এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা বিশ্বব্যাপী সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মিডিয়া কোম্পানি এবং ফরচুন ৫০০ সংস্থাগুলোর দ্বারা বিশ্বস্ত। এর মডুলার আর্কিটেকচার এবং ৫০,০০০-এরও বেশি কন্ট্রিবিউটেড মডিউলের বিশাল ইকোসিস্টেম টিমগুলোকে একটি সাধারণ এডিটোরিয়াল সাইট থেকে শুরু করে একটি জটিল মাল্টি-সাইট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যেকোনো কিছু তৈরি করতে সাহায্য করে, এক লাইন কাস্টম কোড না লিখেও।
Drupal-এর হেডলেস CMS সক্ষমতা, শক্তিশালী API লেয়ার এবং গ্র্যানুলার পারমিশন সিস্টেম এটিকে এমন সংস্থাগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প করে তোলে যাদের একাধিক চ্যানেল — ওয়েব, মোবাইল এবং এর বাইরেও — জুড়ে কন্টেন্ট ম্যানেজ করার প্রয়োজন হয়, কঠোর এডিটোরিয়াল ওয়ার্কফ্লো এবং কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখে। এই ডেপ্লয়মেন্টটি প্রোডাকশন-গ্রেড নির্ভরযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের জন্য Drupal-কে একটি PostgreSQL ব্যাকএন্ডের সাথে যুক্ত করে।
Drupal-এর মূল ফিচারগুলো
নমনীয় কন্টেন্ট মডেলিং
কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ এবং ফিল্ড সংজ্ঞায়িত করুন আপনার এডিটোরিয়াল ওয়ার্কফ্লোর সাথে হুবহু মিলিয়ে নিতে, একটি নির্দিষ্ট ডেটা স্ট্রাকচার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে।
হেডলেস সিএমএস এবং রেস্ট এপিআই
একটি RESTful বা JSON:API ইন্টারফেসের মাধ্যমে বিষয়বস্তু প্রকাশ করুন যাতে ফ্রন্ট-এন্ড দলগুলি যেকোনো ফ্রেমওয়ার্কে কাস্টম অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে।
সূক্ষ্ম ভূমিকা এবং অনুমতি
সাইটের সম্পূর্ণ শ্রেণিবিন্যাস জুড়ে প্রতিটি ব্যবহারকারীর ভূমিকা কী তৈরি, সম্পাদনা, প্রকাশ বা মুছে ফেলতে পারে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
বহুভাষিক সমর্থন
অন্তর্নির্মিত অনুবাদ এবং ভাষা ব্যবস্থাপনা আপনাকে একটি একক ইনস্টলেশন থেকে কয়েক ডজন ভাষায় বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে দেয়।
বিশাল মডিউল ইকোসিস্টেম
৫০,০০০ এর বেশি অবদানকৃত মডিউল ই-কমার্স, এসইও, মিডিয়া ব্যবস্থাপনা এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা ইন্টিগ্রেশন সহ ড্রুপালকে প্রসারিত করে।
কেন Hostinger-এ Drupal রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।