এক ক্লিকে মিসকি ইনস্টল করুন।
একটি ওপেন-সোর্স ফেডারেটেড সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যা ActivityPub এর মাধ্যমে আপনার সম্প্রদায়কে বিশ্বব্যাপী ফেডিভার্সের সাথে সংযুক্ত করে।
Misskey-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Misskey দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Misskey হলো একটি ওপেন-সোর্স, ফিচার-সমৃদ্ধ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যা ফেডিভার্সের জন্য তৈরি। ActivityPub প্রোটোকল ব্যবহার করে, আপনার Misskey ইনস্ট্যান্স Mastodon, Pleroma এবং হাজার হাজার অন্যান্য ফেডিভার্স সার্ভারের সাথে ফেডারেট করে, যা আপনার ব্যবহারকারীদের একটি বৈশ্বিক সোশ্যাল গ্রাফে অ্যাক্সেস দেয় এবং সমস্ত ডেটা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখে।
বড় কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্মগুলির বিপরীতে, Misskey কমিউনিটি নিয়ন্ত্রণকে প্রথমে রাখে — আপনি নিয়ম, মডারেশন নীতি এবং কারা যোগ দিতে পারবে তা নির্ধারণ করেন। একটি VPS-এ সেলফ-হোস্টিং মানে কোনো অ্যালগরিদমিক ম্যানিপুলেশন নেই, কোনো ডেটা হার্ভেস্টিং নেই এবং আপনার চারপাশে প্ল্যাটফর্মটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই।
Misskey-এর মূল ফিচারগুলো
অ্যাকটিভিটিপাব ফেডারেশন
আপনার ইনস্ট্যান্স ১০,০০০+ ফেডিভার্স সার্ভারের সাথে সংযুক্ত, যাতে ব্যবহারকারীরা আপনার ইনস্ট্যান্স না ছেড়েই মাস্টোডন, প্লেয়োরা এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্টগুলি অনুসরণ করতে এবং তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে।
কাস্টম ইমোজি প্রতিক্রিয়া
যেকোনো পোস্টে যেকোনো ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান — আপনার আপলোড করা কাস্টম ইমোজি সহ — যা বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্মের একক-বোতাম লাইকের চেয়ে অনেক বেশি কিছু।
বিল্ট-ইন মিডিয়া ড্রাইভ
প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি ব্যক্তিগত মিডিয়া ড্রাইভ পান ফাইল এবং ছবি আপলোড, সংগঠিত এবং পোস্ট জুড়ে পুনরায় আপলোড না করেই ব্যবহার করার জন্য।
প্লাগইন & থিম সিস্টেম
AiScript-চালিত প্লাগইন দিয়ে মিসকিকে প্রসারিত করুন এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য ইন্টারফেসকে গভীরভাবে ব্যক্তিগতকৃত করতে কাস্টম থিম প্রয়োগ করুন।
নমনীয় নোট দৃশ্যমানতা
প্রতিটি পোস্ট সর্বজনীন, হোম টাইমলাইন, শুধুমাত্র ফলোয়ারদের জন্য, অথবা সরাসরি বার্তা হিসেবে সেট করা যেতে পারে — যা ব্যবহারকারীদেরকে কে কী দেখবে তার উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ দেয়।
কেন Hostinger-এ Misskey রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।