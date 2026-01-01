এক ক্লিকে জুমলা ইনস্টল করুন।
বহুভাষিক সমর্থন সহ ডাইনামিক ওয়েবসাইট, পোর্টাল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য শক্তিশালী ওপেন-সোর্স সিএমএস।
Joomla-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Joomla দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জুমলা একটি পরিপক্ক, ওপেন-সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ১০০ মিলিয়নের বেশি ডাউনলোড সহ ব্যক্তিগত ব্লগ এবং কমিউনিটি পোর্টাল থেকে শুরু করে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন এবং সরকারি সাইট পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করে। এর উন্নত ইউজার ম্যানেজমেন্ট, ৭৫টির বেশি ভাষার জন্য বিল্ট-ইন বহুভাষিক সমর্থন এবং হাজার হাজার এক্সটেনশন এটিকে উপলব্ধ সবচেয়ে নমনীয় CMS প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে।
আপনার নিজের VPS-এ জুমলা সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে ডেডিকেটেড রিসোর্স, সম্পূর্ণ PHP এবং MySQL কনফিগারেশন নিয়ন্ত্রণ এবং কোনো শেয়ার্ড-হোস্টিং সীমাবদ্ধতা ছাড়াই সুবিধা দেয় — তাই আপনার সাইট অপ্রত্যাশিত পারফরম্যান্স বা প্রতি-ভিজিটর ফি ছাড়াই আপনার দর্শকদের সাথে স্কেল করে।
Joomla-এর মূল ফিচারগুলো
অন্তর্নির্মিত বহুভাষিক
৭৫টিরও বেশি ভাষায় স্থানীয়ভাবে বিষয়বস্তু পরিচালনা করুন — কোনো তৃতীয় পক্ষের প্লাগইন প্রয়োজন নেই, যা এটিকে আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং সংস্থাগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
উন্নত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
একাধিক ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এবং অ্যাক্সেস স্তর সহ সুনির্দিষ্ট অনুমতি সংজ্ঞায়িত করুন, যা আপনাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় কে বিষয়বস্তু তৈরি, সম্পাদনা বা প্রকাশ করতে পারবে।
হাজার হাজার এক্সটেনশন
আপনার সাইটের প্রয়োজনীয় যেকোনো কার্যকারিতা যোগ করতে জুমলা এক্সটেনশনস ডিরেক্টরি থেকে টেমপ্লেট, কম্পোনেন্ট, মডিউল এবং প্লাগইন দিয়ে জুমলাকে প্রসারিত করুন।
বিল্ট-ইন SEO টুলস
অতিরিক্ত প্লাগইন ছাড়াই সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং উন্নত করতে বন্ধুত্বপূর্ণ ইউআরএল, মেটা বিবরণ এবং সাইটম্যাপ সরাসরি তৈরি করুন।
কনটেন্ট ভার্সনিং
নিবন্ধগুলিতে প্রতিটি পরিবর্তন ট্র্যাক করুন এবং যেকোনো পূর্ববর্তী সংস্করণে ফিরে যান, আপনার বিষয়বস্তুকে আকস্মিক সম্পাদনা বা অবাঞ্ছিত সংশোধন থেকে রক্ষা করে।
কেন Hostinger-এ Joomla রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।