এক ক্লিকে pgAdmin ইনস্টলেশন স্থাপন করুন।
PostgreSQL-এর জন্য ওপেন-সোর্স প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম — পোস্টগ্রেস ডেটাবেসের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল ম্যানেজমেন্ট টুল।
pgAdmin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
pgAdmin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
pgAdmin হলো PostgreSQL-এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ফিচার-সমৃদ্ধ ওপেন-সোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা PostgreSQL কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত। ওয়েব এডিশন (pgAdmin 4) একটি পরিমার্জিত ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস প্রদান করে যা এক বা একাধিক Postgres সার্ভার ম্যানেজ করার জন্য ব্যবহৃত হয় — যেমন স্কিমা ডিজাইন, অটোকমপ্লিট এবং এক্সপ্লেইন প্ল্যানসহ কোয়েরি ডেভেলপমেন্ট, ব্যাকআপ ও রিস্টোর, রোল ও গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট, রেপ্লিকেশন মনিটরিং এবং ডেটাবেস অবজেক্ট জুড়ে ফুল-টেক্সট সার্চ।
আপনার VPS-এ pgAdmin সেল্ফ-হোস্ট করা DBA এবং ডেভেলপারদের একটি সেন্ট্রালাইজড Postgres ম্যানেজমেন্ট কনসোল প্রদান করে যা একটি ব্রাউজার ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যায়, কোনো ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার প্রয়োজন ছাড়াই। pgAdmin-কে যেকোনো অ্যাক্সেসযোগ্য Postgres ইনস্ট্যান্সের সাথে কানেক্ট করুন — যেমন লোকাল কন্টেইনার, ক্লাউড-হোস্টেড RDS বা Cloud SQL, অথবা রিমোট Postgres সার্ভার — এবং একটি সিঙ্গেল ওয়েব UI থেকে সেগুলোকে ম্যানেজ করুন।
pgAdmin-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক সার্ভার ব্যবস্থাপনা
একটি একক ওয়েব ইন্টারফেস থেকে যেকোনো সংখ্যক PostgreSQL সার্ভার সংযোগ করুন এবং পরিচালনা করুন, যা ট্যাগ করা মেটাডেটা সহ সার্ভার গ্রুপে সংগঠিত।
অটোকমপ্লিট সহ ক্যোয়ারি টুল
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, টেবিল ও কলামের নাম স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, কোয়েরি ইতিহাস এবং গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেইন প্ল্যান ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত SQL এডিটর।
স্কিমা ডিজাইনার
ক্লিক-টু-এডিট ডায়ালগ সহ একটি ট্রি নেভিগেটর ব্যবহার করে ডেটাবেস, স্কিমা, টেবিল, ভিউ, ফাংশন, সিকোয়েন্স এবং ইনডেক্স ব্রাউজ ও সম্পাদনা করুন।
ERD ডায়াগ্রাম
বিদ্যমান স্কিমা থেকে ইন্টারেক্টিভ সত্তা-সম্পর্ক ডায়াগ্রাম তৈরি করুন, অথবা ডেটাবেসে পরিবর্তন প্রয়োগ করার আগে দৃশ্যত নতুন স্কিমা ডিজাইন করুন।
ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার
ফরম্যাট বিকল্প, কম্প্রেশন স্তর এবং প্রতি-টেবিল নির্বাচন সহ সরাসরি UI থেকে pg_dump এবং pg_restore অপারেশন চালান।
ভূমিকা ও অনুমতি ব্যবস্থাপনা
দৃশ্যত ভূমিকা তৈরি করুন, গ্রুপ সদস্যপদ পরিচালনা করুন, এবং ডেটাবেস ও স্কিমা জুড়ে অবজেক্ট-স্তরের অনুমতি দিন বা বাতিল করুন।
কেন Hostinger-এ pgAdmin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।