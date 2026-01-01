এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে DreamFactory ডিপ্লয় করুন।
ওপেন-সোর্স REST এবং GraphQL API প্ল্যাটফর্ম যা কোডিং ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে সুরক্ষিত ডেটাবেস API স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে।
DreamFactory-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DreamFactory দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DreamFactory হলো একটি ওপেন-সোর্স API জেনারেশন প্ল্যাটফর্ম যা MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, এবং আরও অনেক কিছুর মতো যেকোনো ডেটাবেসের জন্য সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন-সহ, রোল-প্রটেক্টেড REST এবং GraphQL API তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে, এক লাইন কোড না লিখেই। আপনার ডেটাবেস কানেক্ট করলে, DreamFactory অথেন্টিকেশন, রেট লিমিটিং এবং ফিল্ড-লেভেল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল বিল্ট-ইন হিসেবে একটি সম্পূর্ণ CRUD API তৈরি করে।
আপনার VPS-এ DreamFactory সেলফ-হোস্ট করলে, আপনি আপনার ডেটা এবং API লেয়ারের উপর সম্পূর্ণ মালিকানা পান, কোনো পার-কল প্রাইসিং বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। এই স্থাপনার মধ্যে সিস্টেম ডেটাবেসের জন্য MySQL এবং হাই-পারফরম্যান্স ক্যাশিংয়ের জন্য Redis অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আপনাকে একটি প্রোডাকশন-রেডি API প্ল্যাটফর্ম আউট অফ দ্য বক্স প্রদান করে।
DreamFactory-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি APIs
যেকোনো SQL বা NoSQL ডেটাবেস সংযুক্ত করুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি সম্পূর্ণ REST এবং GraphQL API পান সম্পূর্ণ CRUD সমর্থন সহ — কোনো ম্যানুয়াল এন্ডপয়েন্ট কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
প্রতি ব্যবহারকারী বা ভূমিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অনুমতি সংজ্ঞায়িত করুন, ডেটা সুরক্ষিত রাখতে পৃথক টেবিল এবং ক্ষেত্র পর্যন্ত অ্যাক্সেস সীমিত করে।
মাল্টি-ডেটাবেস সমর্থন
একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle, এবং আরও অনেক ডেটা উৎস থেকে API তৈরি করুন।
API কী (key) ব্যবস্থাপনা
প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারকারীর জন্য API কী ইস্যু এবং বাতিল করুন, ঐচ্ছিক রেট লিমিটিং সহ অপব্যবহার রোধ করতে এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে।
লাইভ এপিআই ডক্স
প্রতিটি জেনারেট করা API ইন্টারেক্টিভ সোয়াগার ডকুমেন্টেশন সহ আসে যাতে ডেভেলপাররা তাৎক্ষণিকভাবে এন্ডপয়েন্টগুলি অন্বেষণ এবং পরীক্ষা করতে পারে।
কেন Hostinger-এ DreamFactory রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।