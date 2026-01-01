এক ক্লিকে ব্লুস্কাই ওজোন ইনস্টল করুন।
ব্লুস্কাই নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য এটি প্রোটোকল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্ব-হোস্টেড মডারেশন এবং লেবেলিং পরিষেবা।
Bluesky Ozone-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bluesky Ozone দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bluesky Ozone হলো AT প্রোটোকলের অফিসিয়াল মডারেশন এবং লেবেলিং পরিষেবা, যা Bluesky-কে চালিত করে এমন একটি উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক। এটি একটি Next.js ওয়েব UI-কে একটি ব্যাকএন্ড পরিষেবার সাথে যুক্ত করে যা মডারেটরদের রিপোর্ট ট্রায়াজ করতে, কন্টেন্ট ও অ্যাকাউন্ট সরিয়ে নিতে বা স্থগিত করতে, লেবেল প্রয়োগ করতে এবং ওয়েবসকেটের মাধ্যমে সেই লেবেলগুলি নেটওয়ার্কে আবার প্রকাশ করতে দেয়।
আপনার নিজস্ব ওজোন ইনস্ট্যান্স চালানো আপনাকে একটি স্ট্যাকযোগ্য লেবেলার-এ পরিণত করে যেখানে Bluesky ব্যবহারকারীরা সাবস্ক্রাইব করতে পারে, যা সম্প্রদায়, প্রকাশক এবং গবেষকদের একটি উপায় দেয় যা তারা এবং তাদের সদস্যরা দেখে তা আকার দিতে, কোনো একক মডারেশন প্রদানকারীর উপর নির্ভর না করে। সেলফ-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রিপোর্ট, লেবেল ইতিহাস এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত রাখে।
Bluesky Ozone-এর মূল ফিচারগুলো
স্ট্যাকযোগ্য লেবেলিং
ব্লুস্কাই ব্যবহারকারীরা যে লেবেলগুলি বেছে নিতে পারেন, সেগুলি প্রকাশ করুন, ডিফল্ট নেটওয়ার্ক নীতির উপরে আপনার মডারেশন ভিউগুলিকে স্তরবদ্ধ করে।
প্রতিবেদন বাছাই
মডারেশন দলগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি একক ইন্টারফেস থেকে আগত মডারেশন রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করুন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান এবং সেগুলির উপর ব্যবস্থা নিন।
সরানো এবং স্থগিতকরণ
টেকডাউন প্রয়োগ করুন, অ্যাকাউন্ট স্থগিত করুন এবং মডারেটরের পরিচয়ের সাথে সংযুক্ত সম্পূর্ণ নিরীক্ষা ইতিহাস সহ সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করুন।
ইমেইল টেমপ্লেট
ধারাবাহিক যোগাযোগের জন্য ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি প্রভাবিত ব্যবহারকারীদের কাছে টেমপ্লেট করা মডারেশন ইমেল পাঠান।
কাস্টম লেবেল নিয়মাবলী
আপনার নিজস্ব লেবেল শব্দভাণ্ডার তৈরি ও পরিবর্তন করুন, যা বিশেষ সম্প্রদায়, ভাষা বা বিষয়বস্তু নীতির সাথে মানানসই হবে।
কেন Hostinger-এ Bluesky Ozone রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।