এক ক্লিকে LibrePhotos স্থাপন করুন।
স্বয়ংক্রিয় মুখ শনাক্তকরণ, বস্তু সনাক্তকরণ এবং আপনার সম্পূর্ণ সংগ্রহের জন্য এআই-চালিত অনুসন্ধান সহ স্ব-হোস্টেড ছবি ব্যবস্থাপনা।
LibrePhotos-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LibrePhotos দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LibrePhotos হল একটি স্ব-হোস্টেড, ওপেন-সোর্স ফটো ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনার ব্যক্তিগত ফটো লাইব্রেরিতে AI-চালিত সংগঠন নিয়ে আসে। Google Photos বা iCloud-এর মতো নয়, প্রতিটি ছবি আপনার নিজের সার্ভারে থাকে — কোনো আপলোড সীমা নেই, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই এবং আপনার স্মৃতিতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফটোগুলিকে ফেস রিকগনিশন, সিন ডিটেকশন এবং সিমান্টিক সার্চের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে যাতে আপনি ম্যানুয়াল ট্যাগিং ছাড়াই যেকোনো ছবি খুঁজে পেতে পারেন।
একটি VPS-এ LibrePhotos স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার সবচেয়ে ব্যক্তিগত ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। সমস্ত ML প্রসেসিং স্থানীয়ভাবে চলে — ফেস ক্লাস্টারিং, রিভার্স জিওকোডিং এবং অবজেক্ট ডিটেকশন আপনার সার্ভারে ঘটে, কোনো বাহ্যিক AI পরিষেবাতে কল না করেই। ক্লাউড ফটো পরিষেবা থেকে স্থানান্তরিত হোক বা একটি ব্যক্তিগত পারিবারিক আর্কাইভ তৈরি করা হোক, LibrePhotos একটি পরিমার্জিত, বৈশিষ্ট্য-সম্পূর্ণ বিকল্প সরবরাহ করে।
LibrePhotos-এর মূল ফিচারগুলো
মুখ শনাক্তকরণ
আপনার সম্পূর্ণ লাইব্রেরি জুড়ে মুখগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লাস্টার করে যাতে আপনি একবার লোকেদের ট্যাগ করতে পারেন এবং তারা যে প্রতিটি ছবিতে উপস্থিত আছে তা তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেতে পারেন।
AI-পাওয়ার্ড ফটো সার্চ
আপনার ছবিগুলি বস্তু, দৃশ্য এবং বিবরণ দ্বারা ডিভাইসের মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে অনুসন্ধান করুন — কোনো ক্লাউড API প্রয়োজন নেই।
স্বয়ংক্রিয় ছবি সংগঠন
ইভেন্ট-ভিত্তিক গ্রুপিং, রিভার্স জিওকোডিং এবং EXIF মেটাডেটা নিষ্কাশন সহ টাইমলাইন এবং অ্যালবাম ভিউ ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনার লাইব্রেরি সংগঠিত করে।
একাধিক ব্যবহারকারী সমর্থন
আপনার ফটো সার্ভার পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করুন, প্রত্যেকের নিজস্ব লাইব্রেরি, ফেস রিকগনিশন স্কোপ এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ।
র্য এবং ভিডিও সমর্থন
RAW ফাইল, HEIC/HEIF ফরম্যাট এবং ভিডিওগুলি স্ট্যান্ডার্ড JPEG-এর পাশাপাশি পরিচালনা করে, সম্পূর্ণ ছবির গুণমান এবং মেটাডেটা সংরক্ষণ করে।
কেন Hostinger-এ LibrePhotos রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।