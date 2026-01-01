এক ক্লিকে নেটডেটা ইনস্টল করুন।
রিয়েল-টাইম অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ, ১-সেকেন্ডের গ্রানুলারিটি সহ, ৮০০+ ইন্টিগ্রেশন এবং কোনো কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই।
Netdata-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Netdata দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নেটডেটা হল একটি ওপেন-সোর্স, রিয়েল-টাইম ইনফ্রাস্ট্রাকচার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা আপনার সার্ভার, কন্টেইনার, অ্যাপ্লিকেশন এবং ক্লাউড পরিষেবাগুলি থেকে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার মেট্রিক সংগ্রহ করে। ঐতিহ্যবাহী মনিটরিং স্ট্যাকগুলির বিপরীতে যেগুলির জন্য পৃথক ডেটা সংগ্রহ, স্টোরেজ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন স্তর প্রয়োজন, নেটডেটা এই তিনটিকেই একটি একক লাইটওয়েট এজেন্টের মধ্যে একত্রিত করে — সাধারণ পরিষেবাগুলির জন্য কোনো ম্যানুয়াল কনফিগারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই স্থাপনার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাইভ ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে।
৭৮,০০০+ গিটহাব স্টার এবং ৫০০ মিলিয়ন ডকার পুল সহ, নেটডেটা হল সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত স্ব-হোস্টেড মনিটরিং সমাধানগুলির মধ্যে একটি। আপনার নিজের ভিপিএস-এ এটি চালানোর ফলে আপনার নেটওয়ার্কের মধ্যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেট্রিক ব্যক্তিগত থাকে, যার ফলে রিটেনশন নীতি, অ্যালার্টিং নিয়ম এবং ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Netdata-এর মূল ফিচারগুলো
১-সেকেন্ড মেট্রিক গ্র্যানুলারিটি
সিপিইউ স্পাইক, মেমরি চাপ এবং ল্যাটেন্সি বার্স্টগুলি ধারণ করে, যা ১০- বা ৬০-সেকেন্ডের পোলিং ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যায়।
800+ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্তকৃত ইন্টিগ্রেশন
হোস্টে চলমান ডেটাবেস, ওয়েব সার্ভার, মেসেজ কিউ এবং ক্লাউড পরিষেবাগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করে ও নিরীক্ষণ করে — কোনো কনফিগারেশন ফাইলের প্রয়োজন নেই।
ML-চালিত অস্বাভাবিকতা সনাক্তকরণ
প্রতিটি মেট্রিকের জন্য একটি অস্বাভাবিকতা মডেলকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং ম্যানুয়াল থ্রেশহোল্ড টিউনিং ছাড়াই বিভ্রাট ঘটার আগে অস্বাভাবিক প্যাটার্নগুলি প্রকাশ করে।
Docker কন্টেইনার মনিটরিং
ডকার সকেটের মাধ্যমে সমস্ত চলমান কন্টেইনারগুলি আবিষ্কার করে এবং প্রতি কন্টেইনারের CPU, মেমরি, নেটওয়ার্ক I/O, এবং ডিস্ক ব্যবহার ট্র্যাক করে।
পূর্ব-কনফিগার করা সতর্কতা লাইব্রেরি
শত শত যুদ্ধ-পরীক্ষিত সতর্কতা সহ আসে যা অপারেটিং সিস্টেম, ডেটাবেস এবং অ্যাপ্লিকেশন মেট্রিক্স কভার করে — স্থাপনার পরপরই সক্রিয় হয়।
কেন Hostinger-এ Netdata রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।