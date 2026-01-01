ClassicPress-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

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ওয়ার্ডপ্রেসের একটি ফর্ক যা উন্নত স্থিতিশীলতা এবং গুটেনবার্গের কোনো জটিলতা ছাড়াই ক্লাসিক এডিটর অভিজ্ঞতা ধরে রাখে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ClassicPress স্থাপন করুন।

ClassicPress-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

ClassicPress দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

ClassicPress হলো WordPress-এর একটি কমিউনিটি-চালিত ফর্ক যা পরিচিত TinyMCE ক্লাসিক এডিটরকে ধরে রাখে এবং Gutenberg ব্লক এডিটর ও এর দ্বারা সৃষ্ট পারফরম্যান্স ওভারহেডকে সরিয়ে দেয়। এটি বেশিরভাগ বিদ্যমান WordPress থিম এবং প্লাগইনগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, যা সাইট এবং ডেভেলপারদের জন্য একটি সহজ মাইগ্রেশন পথ তৈরি করে যারা ক্রমাগত ইন্টারফেস পরিবর্তনের চেয়ে অনুমানযোগ্য, স্থিতিশীল CMS আচরণ পছন্দ করেন।

আপনার VPS-এ ClassicPress সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে PHP কনফিগারেশন, ডেটাবেস টিউনিং এবং আপডেট টাইমিং-এর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — ম্যানেজড WordPress হোস্টিং-এর সীমাবদ্ধতা দূর করে এবং আপনি যে WordPress ইকোসিস্টেমটি ইতিমধ্যেই জানেন তা বজায় রাখে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

ClassicPress-এর মূল ফিচারগুলো

ক্লাসিক এডিটর সংরক্ষিত

ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহারকারীরা যে TinyMCE এডিটরটি চেনেন, সেটি বজায় রাখে, যাতে কন্টেন্ট নির্মাতারা একটি নতুন ব্লক-ভিত্তিক ইন্টারফেস শেখার প্রয়োজন ছাড়াই উৎপাদনশীলভাবে কাজ করতে পারেন।

ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন সামঞ্জস্যতা

হাজার হাজার বিদ্যমান ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন এবং থিমের সাথে কাজ করে, তাই আপনি আপনার সাইট পুনর্নির্মাণ বা আপনার বিদ্যমান টুলসেট প্রতিস্থাপন ছাড়াই স্থানান্তর করতে পারেন।

স্থিতিশীল আপডেট চক্র

দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন ফোকাস মানে আপডেটগুলি অনুমানযোগ্য এবং পূর্ববর্তী সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা একটি মূল আপগ্রেডের পরে প্লাগইনগুলি ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে।

উন্নত পারফরম্যান্স

গুটেনবার্গের জাভাস্ক্রিপ্ট ওভারহেড অপসারণের ফলে সমতুল্য আধুনিক ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশনের তুলনায় দ্রুত পৃষ্ঠা লোড হয় এবং সার্ভারের রিসোর্স ব্যবহার কম হয়।

সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন কন্ট্রোল

কাস্টম পোস্টের ধরন, ভূমিকা ব্যবস্থাপনা, এবং চাইল্ড থিম সমর্থন ডেভেলপারদের ওয়ার্ডপ্রেসের মতো একই নমনীয়তা দেয়, যার নিচে আরও স্থিতিশীল ভিত্তি রয়েছে।

কেন Hostinger-এ ClassicPress রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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