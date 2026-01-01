এক ক্লিকে MariaDB স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেস এবং ড্রপ-ইন MySQL রিপ্লেসমেন্ট বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ স্থাপনা দ্বারা বিশ্বস্ত।
MariaDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MariaDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MariaDB হলো বিশ্বের অন্যতম বহুল ব্যবহৃত রিলেশনাল ডেটাবেস, যা MySQL-এর আসল ডেভেলপারদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে ওপেন সোর্স থাকার জন্য। এটি সম্পূর্ণ ACID কমপ্লায়েন্স, MySQL কম্প্যাটিবিলিটি, একাধিক স্টোরেজ ইঞ্জিন এবং হাই অ্যাভেইলেবিলিটির জন্য Galera Cluster-এর মতো এন্টারপ্রাইজ ফিচার অফার করে — যা এটিকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, SaaS প্ল্যাটফর্ম এবং যেকোনো আকারের ডেটা ওয়ার্কলোডের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ MariaDB চালানো আপনাকে ডেডিকেটেড ডেটাবেস রিসোর্স দেয়, কনফিগারেশন এবং টিউনিংয়ের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ এবং আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য একটি শেয়ার্ড ডেটাবেস সার্ভার দেয় — ম্যানেজড ডেটাবেস সার্ভিসের অতিরিক্ত খরচ এবং প্রতি-রিসোর্স প্রাইসিং ছাড়াই।
MariaDB-এর মূল ফিচারগুলো
MySQL সামঞ্জস্য
MySQL-এর জন্য ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন মানে বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন, ড্রাইভার এবং টুলিং কোড পরিবর্তন ছাড়াই কাজ করে।
ACID লেনদেন
InnoDB-এর সম্পূর্ণ লেনদেন সমর্থন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডেটা অখণ্ডতা নিশ্চিত করে, যারা অসঙ্গত অবস্থা বহন করতে পারে না।
Galera Cluster
উচ্চ প্রাপ্যতা স্থাপনার জন্য অন্তর্নির্মিত মাল্টি-মাস্টার রেপ্লিকেশন, যেখানে জিরো-ডাউনটাইম ডেটাবেস অপারেশন প্রয়োজন।
একাধিক স্টোরেজ ইঞ্জিন
প্রতিটি ওয়ার্কলোড প্রকারের সাথে স্টোরেজ ইঞ্জিনকে মেলানোর জন্য InnoDB, Aria, ColumnStore, এবং আরও অনেক কিছু থেকে বেছে নিন।
JSON এবং স্থানিক ডেটা
নেটিভ JSON ডেটা টাইপ এবং স্থানিক সূচক ঐতিহ্যবাহী রিলেশনাল ডেটার পাশাপাশি আধুনিক অ্যাপ্লিকেশন ডেটা মডেলগুলিকে সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ MariaDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।