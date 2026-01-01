এক ক্লিকেই ইন্সটল ও ডিপ্লয় করুন Euro-Office DocumentServer.
ব্রাউজার থেকে সরাসরি ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট এবং প্রেজেন্টেশন কোলাবোরেটিভ এডিটিংয়ের জন্য ইউরোপিয়ান মানের স্বাধীন ও সেলফ-হোস্টেড অফিস স্যুইট।
Euro-Office DocumentServer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Euro-Office DocumentServer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Euro-Office DocumentServer হলো একটি ওপেন-সোর্স অনলাইন অফিস স্যুইট, যা আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারেই DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP এবং PDF ফরম্যাটের ব্রাউজার-ভিত্তিক কোলাবোরেটিভ এডিটিং সুবিধা নিয়ে আসে। AGPL-লাইসেন্সযুক্ত ONLYOFFICE DocumentServer কোডবেসের ওপর ভিত্তি করে এবং ইউরোপিয়ান ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের লক্ষ্যে রিব্র্যান্ড করে তৈরি এই সার্ভারটি Nextcloud এবং ownCloud-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য সহজে ইন্টিগ্রেট করার উপযোগী কোলাবোরেটিভ এডিটিং ব্যাকএন্ড হিসেবে কাজ করে।
নিজে Euro-Office DocumentServer হোস্ট করার মাধ্যমে প্রতিটি ডকুমেন্ট, এডিট সেশন এবং ইন্টিগ্রেশন কল আপনার নিজের VPS-এর ভেতরেই সুরক্ষিত থাকে — কোনো থার্ড-পার্টি ক্লাউড আপনার কন্টেন্টের নাগাল পায় না। ডিফল্টভাবেই JWT টোকেন অথেনটিকেশন API সুরক্ষিত রাখে, এবং এর বান্ডেল ডিপ্লয়মেন্টে একটি প্রোডাকশন-রেডি এডিটিং সার্ভার পরিচালনার জন্য আগে থেকেই কনফিগার করা PostgreSQL, RabbitMQ এবং Redis অন্তর্ভুক্ত থাকে।
Euro-Office DocumentServer-এর মূল ফিচারগুলো
ডিজাইনগতভাবেই স্বাধীন
ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে ইউরোপিয়ান পরিচালিত AGPL ফর্ক — প্রতিটি ডকুমেন্ট, লগ এবং ডেটাবেস রো আপনার নিজের ইনফ্রাস্ট্রাকচারেই সুরক্ষিত থাকে।
রিয়েল-টাইম কো-এডিটিং
একাধিক ইউজার একই সাথে লাইভ কার্সর, কমেন্ট এবং ট্র্যাকড চেঞ্জেস সুবিধাসহ একই ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট বা প্রেজেন্টেশন এডিট করতে পারে।
MS Office কম্প্যাটিবিলিটি
মূল লেআউট একদম অক্ষুণ্ণ রেখে DOCX, XLSX এবং PPTX ফাইল ওপেন ও সেভ করে, যার পাশাপাশি এতে ODT, ODS এবং ODP ফরম্যাটের নেটিভ সাপোর্টও রয়েছে।
JWT API সিকিউরিটি
JSON Web Token ভ্যালিডেশন প্রতিটি API কল সুরক্ষিত রাখে, ফলে শুধুমাত্র অনুমোদিত ইন্টিগ্রেশন এবং ক্লায়েন্টরাই এডিটিং সার্ভারের সাথে কানেক্ট হতে পারে।
Nextcloud ইন্টিগ্রেশন
Nextcloud, ownCloud সহ ONLYOFFICE কানেক্টর সাপোর্ট করে এমন অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্য সহজে ইন্টিগ্রেট করার উপযোগী কোলাবোরেটিভ এডিটিং ব্যাকএন্ড।
PDF এবং ফর্ম এডিটিং
কোনো অতিরিক্ত সফটওয়্যার বা প্লাগইনের ঝামেলা ছাড়াই ব্রাউজার থেকে সরাসরি PDF এডিট করুন এবং পূরণযোগ্য PDF ফর্ম তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Euro-Office DocumentServer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।