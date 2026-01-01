এক ক্লিকে জিতসি মিট ইনস্টল করুন।
স্ক্রিন শেয়ারিং, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন এবং প্রতি অংশগ্রহণকারীর জন্য কোনো ফি ছাড়াই সেলফ-হোস্টেড ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম — একটি জুম বিকল্প।
Jitsi Meet-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jitsi Meet দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Jitsi Meet হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম যা WebRTC ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কোনো প্লাগইন, অ্যাপ বা অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় না। জনপ্রিয় meet.jit.si পাবলিক সার্ভিসের পেছনের দল দ্বারা নির্মিত এবং 8x8 তাদের বাণিজ্যিক ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত, Jitsi Meet HD ভিডিও, স্ক্রিন শেয়ারিং, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন, রেকর্ডিং, ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিং, হাত তোলা, পোল, ব্রেকআউট রুম এবং লাইভ ক্যাপশন সমর্থন করে।
আপনার নিজের VPS-এ Jitsi Meet স্ব-হোস্ট করা সংস্থা এবং সম্প্রদায়গুলিকে সীমাহীন অংশগ্রহণকারীদের জন্য সীমাহীন মিটিং মিনিট দেয়, যেখানে প্রতিটি অডিও এবং ভিডিও স্ট্রিম আপনার নিজস্ব পরিকাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়, কোনো তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মাধ্যমে নয় যা মূল্য পরিবর্তন করতে পারে, ব্যান্ডউইথ কমাতে পারে বা মিটিং মেটাডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে।
Jitsi Meet-এর মূল ফিচারগুলো
শুধুমাত্র ব্রাউজার-ভিত্তিক ভিডিও কল
অংশগ্রহণকারীরা যেকোনো আধুনিক ব্রাউজার থেকে যোগ দিতে পারেন কোনো সফটওয়্যার, প্লাগইন ইনস্টল না করে বা অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই — একটি URL শেয়ার করুন এবং সম্মেলনগুলি তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হবে।
স্ক্রিন শেয়ারিং এবং রেকর্ডিং
কল চলাকালীন অ্যাপ্লিকেশন, ব্রাউজার ট্যাব বা সম্পূর্ণ স্ক্রিন শেয়ার করুন, ঐচ্ছিক ইন-মিটিং রেকর্ডিং এবং ইউটিউব বা অন্যান্য আরটিএমপি এন্ডপয়েন্টে লাইভ স্ট্রিমিং সহ।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
এক-এক কল এবং ছোট দলীয় মিটিংয়ের জন্য ঐচ্ছিক E2EE অডিও এবং ভিডিও স্ট্রিমগুলিকে প্রেরক থেকে প্রাপক পর্যন্ত, এমনকি সার্ভার থেকেও এনক্রিপ্ট করা রাখে।
ব্রেকআউট রুম এবং পোল
আলোচনার জন্য বড় মিটিংগুলিকে ছোট ছোট ব্রেকআউট গ্রুপে ভাগ করুন, লাইভ পোল চালান, হাত তুলুন এবং ইন্টারেক্টিভ কনফারেন্স ডাইনামিক্সের জন্য প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করুন।
লাইভ ক্যাপশন এবং ডায়াল-ইন
এসআইপি ডায়াল-ইন এবং লাইভ ক্যাপশনিং-এর জন্য জিগাসি-এর সাথে ঐচ্ছিক ইন্টিগ্রেশন মিটিংগুলিকে ফোন কলকারী এবং সেইসব অংশগ্রহণকারীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে যাদের প্রতিলিপি প্রয়োজন।
আসন-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ নেই
আপনার নিজস্ব VPS-এ সীমাহীন অংশগ্রহণকারীদের সাথে সীমাহীন মিটিং হোস্ট করুন — প্রতি অংশগ্রহণকারী ফি নেই, মিটিংয়ের সময়সীমা নেই, আপগ্রেডের কোনো প্রম্পট নেই।
কেন Hostinger-এ Jitsi Meet রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।