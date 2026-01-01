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ওপেন-সোর্স রিমোট ডেস্কটপ সার্ভার যা আপনাকে সুরক্ষিত রিমোট অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ডেটা রাউটিং ছাড়াই।
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RustDesk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রাস্টডেস্ক হল রাস্টে তৈরি একটি ওপেন-সোর্স রিমোট ডেস্কটপ প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবহারের সীমা, সিট সীমাবদ্ধতা বা পুনরাবৃত্ত লাইসেন্স খরচ ছাড়াই টিমভিউয়ার এবং অ্যানিডেস্কের একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প সরবরাহ করে। এটি দুটি সার্ভার উপাদান স্থাপন করে — সংযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য hbbs এবং রিলে করার জন্য hbbr — যা ফায়ারওয়াল সরাসরি রাউটিং প্রতিরোধ করলে স্বয়ংক্রিয় ফলব্যাক সহ সরাসরি পিয়ার-টু-পিয়ার সংযোগ সক্ষম করে।
রাস্টডেস্ক সার্ভার স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার রিমোট অ্যাক্সেস সেশনগুলি কখনই তৃতীয় পক্ষের পরিকাঠামোর মাধ্যমে রাউট করা হয় না। এনক্রিপশন কী, সংযোগ লগ এবং অ্যাক্সেস নীতিগুলি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা কঠোর সম্মতি প্রয়োজনীয়তা সহ আইটি দলগুলির জন্য এটিকে উপযুক্ত করে তোলে।
RustDesk-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই
বাণিজ্যিক রিমোট ডেস্কটপ সমাধানগুলির প্রচলিত প্রতি-সিট লাইসেন্সিং খরচ দূর করে, যা ক্রমবর্ধমান দলগুলির জন্য এটিকে সাশ্রয়ী করে তোলে।
প্রান্ত থেকে প্রান্ত এনক্রিপশন
সমস্ত রিমোট সেশন এনক্রিপ্ট করা হয়, ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী সহ আপনার নিজের সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে কোনো বাণিজ্যিক প্রদানকারীর পরিবর্তে।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ক্লায়েন্ট
ক্লায়েন্ট অ্যাপস উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস-এর জন্য উপলব্ধ, যা কার্যত যেকোনো ডিভাইস থেকে দূরবর্তী অ্যাক্সেস সক্ষম করে।
রিলে ফলব্যাক সহ P2P
সেরা পারফরম্যান্সের জন্য সরাসরি পিয়ার-টু-পিয়ার সংযোগ স্থাপন করে, যখন NAT বা ফায়ারওয়াল হস্তক্ষেপ করে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিলেতে ফিরে আসে।
নজরবিহীন অ্যাক্সেস
সার্ভার ব্যবস্থাপনা এবং কর্মঘণ্টার পরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দূরবর্তী মেশিনে কারো উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই অপর্যবেক্ষিত দূরবর্তী সেশন সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ RustDesk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।