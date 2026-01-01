এক ক্লিকে JupyterLab স্থাপন করুন।
একটি সমন্বিত ডেটা সায়েন্স পরিবেশে ইন্টারেক্টিভ নোটবুক, টার্মিনাল এবং কোড এডিটরগুলির জন্য পরবর্তী প্রজন্মের ওয়েব-ভিত্তিক IDE।
JupyterLab-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
JupyterLab দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জুপিটারল্যাব হল জুপিটার নোটবুকের আধুনিক উত্তরসূরি, যা একটি নমনীয়, মাল্টি-প্যানেল ইন্টারফেস সরবরাহ করে যা ইন্টারেক্টিভ নোটবুক, একটি টার্মিনাল, একটি কোড এডিটর, একটি ফাইল ব্রাউজার এবং আউটপুট ভিউয়ারকে একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে। এটি 40+ ভাষার কার্নেল সমর্থন করে এবং একটি সমৃদ্ধ এক্সটেনশন ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে গিট, ডেটাবেস এবং ক্লাউড স্টোরেজের সাথে একত্রিত হয়।
একটি VPS-এ জুপিটারল্যাব হোস্ট করা ডেটা বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের ডেডিকেটেড কম্পিউট রিসোর্স দেয় যেখানে কোনো এক্সিকিউশন টাইম লিমিট, মেমরি ক্যাপ এবং সেশন রিসেট নেই। আপনার ইনস্টল করা প্যাকেজ, কনফিগার করা পরিবেশ এবং ক্যাশে করা ডেটাসেট সেশনগুলির মধ্যে টিকে থাকে, যা ক্লাউড নোটবুক পরিষেবাগুলির সাথে সাধারণ ধ্রুবক পুনঃইনস্টলেশন চক্রকে দূর করে।
JupyterLab-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত ওয়ার্কস্পেস
নোটবুক, টার্মিনাল, টেক্সট এডিটর এবং ফাইল ব্রাউজারগুলির সাথে একই সাথে একটি বিন্যাসযোগ্য মাল্টি-প্যানেল ইন্টারফেসে কাজ করুন — টুলগুলির মধ্যে কোনো প্রসঙ্গ পরিবর্তন ছাড়াই।
বহু-ভাষা কার্নেল
পাইথন, আর, জুলিয়া এবং ৪০টিরও বেশি অন্যান্য ভাষার কার্নেল চালান, একই সেশনের মধ্যে সেগুলোর মধ্যে স্যুইচ করে প্রতিটি কাজের জন্য সেরা টুল ব্যবহার করতে।
অন্তর্নির্মিত টার্মিনাল
pip বা conda ব্যবহার করে প্যাকেজ ইনস্টল করুন, Git রিপোজিটরিগুলি পরিচালনা করুন এবং একটি পৃথক SSH ক্লায়েন্ট ছাড়াই সরাসরি ব্রাউজার থেকে সিস্টেম কমান্ড চালান।
রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন
সতীর্থদের সাথে নোটবুক সেশন শেয়ার করুন যুগপৎ সম্পাদনার জন্য, যা লাইভ পেয়ার বিশ্লেষণ এবং সহযোগী মডেল ডেভেলপমেন্ট সক্ষম করে।
এক্সটেনশন ইকোসিস্টেম
JupyterLab-কে গিট ইন্টিগ্রেশন, ডেটাবেস কানেক্টর, ভেরিয়েবল ইন্সপেক্টর এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলস দিয়ে প্রসারিত করুন, যা কমিউনিটি এক্সটেনশনের একটি ক্রমবর্ধমান লাইব্রেরির মাধ্যমে উপলব্ধ।
কেন Hostinger-এ JupyterLab রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।