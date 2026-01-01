এক ক্লিকে Calibre-Web ইনস্টলেশন।
আপনার ক্যালিব্রে ইবুক লাইব্রেরির জন্য আধুনিক ওয়েব ইন্টারফেস, একটি ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Calibre-Web-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Calibre-Web দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Calibre-Web একটি পরিষ্কার, ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস প্রদান করে যা Calibre ডেটাবেসে সংরক্ষিত ইবুক ম্যানেজ ও পড়ার জন্য। এটি EPUB, PDF, MOBI, AZW3 এবং কমিক ফরম্যাট সাপোর্ট করে, কাস্টমাইজযোগ্য থিমসহ একটি বিল্ট-ইন ইবুক রিডার অন্তর্ভুক্ত, এবং একাধিক ব্যবহারকারীকে আলাদা রিডিং লিস্ট ও অগ্রগতি বজায় রাখতে দেয় — ডেস্কটপ Calibre অ্যাপের প্রয়োজন ছাড়াই।
আপনার VPS-এ Calibre-Web সেল্ফ-হোস্ট করা আপনাকে যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি ব্যক্তিগত ডিজিটাল লাইব্রেরি দেয়, যেখানে কোনো ট্র্যাকিং নেই, কোনো DRM সীমাবদ্ধতা নেই এবং আপনার রিডিং ডেটা ও সংগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Calibre-Web-এর মূল ফিচারগুলো
অন্তর্নির্মিত ইবুক রিডার
EPUB এবং অন্যান্য ফরম্যাট সরাসরি ব্রাউজারে পড়ুন, সামঞ্জস্যযোগ্য ফন্ট, থিম এবং পড়ার অগ্রগতি ট্র্যাকিং সহ।
মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট
প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি একক অ্যাকাউন্ট বা সংগ্রহ দৃশ্য ভাগ না করেই ব্যক্তিগত পড়ার তালিকা, অগ্রগতি এবং পছন্দগুলি পান।
একাধিক ফরম্যাট সাপোর্ট
EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR, এবং CBZ পরিচালনা করে যাতে আপনার সম্পূর্ণ লাইব্রেরি — বই, কমিকস এবং ম্যাগাজিন — এক জায়গায় থাকে।
ডিভাইসে পাঠান
কিন্ডল বা অন্যান্য ই-রিডারে সরাসরি বই ইমেল করুন, যাতে আপনার পছন্দের ডিভাইসে ম্যানুয়াল ট্রান্সফার ছাড়াই আপনার পছন্দের বিষয়বস্তু সবসময় থাকে।
মেটাডেটা ম্যানেজমেন্ট
বইয়ের বিবরণ, কভার, ট্যাগ এবং সিরিজ তথ্য সম্পাদনা করুন, যাতে আপনার লাইব্রেরি বাড়ার সাথে সাথে এটি সুসংগঠিত ও অনুসন্ধানযোগ্য থাকে।
কেন Hostinger-এ Calibre-Web রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।