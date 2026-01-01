এক ক্লিকে GoatCounter স্থাপন করুন।
হালকা, গোপনীয়তা-প্রথম ওয়েব অ্যানালিটিক্স যা ব্যক্তিগত ডেটা ট্র্যাক না করে বা কুকিজ ব্যবহার না করে পেজ ভিউ এবং ভিজিটরদের তথ্য দেখায়।
GoatCounter-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GoatCounter দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GoatCounter হল একটি সহজ, ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা ট্র্যাকিং কুকিজ বা ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহের গোপনীয়তার খরচ ছাড়াই অর্থপূর্ণ পেজ-ভিউ ডেটা চান। এটি পেজ ভিউ, রেফারার, ব্রাউজার, দেশ এবং স্ক্রিন সাইজ গণনা করে — এর বেশি কিছু নয়। কোনো সম্মতি ব্যানার প্রয়োজন নেই।
একাধিক পরিষেবা প্রয়োজন এমন ভারী অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে, GoatCounter একটি বিল্ট-ইন SQLite ডেটাবেস সহ একটি একক কন্টেইনার হিসাবে চলে। আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং সমস্ত ভিজিটর ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, তৃতীয় পক্ষের অ্যানালিটিক্স নেটওয়ার্ক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।
GoatCounter-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো কুকিজের প্রয়োজন নেই
কুকিজ বা স্থায়ী শনাক্তকারী ছাড়াই পৃষ্ঠা দর্শন ট্র্যাক করে, তাই GDPR বা PECR এর অধীনে কোনো সম্মতি ব্যানার প্রয়োজন হয় না।
হালকা ওজনের একক কন্টেইনার
একটি বিল্ট-ইন SQLite ডেটাবেস সহ একটি একক গো বাইনারি হিসাবে চলে — কোনো আলাদা ডেটাবেস পরিষেবা বা জটিল পরিকাঠামো ছাড়াই।
রেফারার এবং উৎস ট্র্যাকিং
কোন সাইট, সার্চ ইঞ্জিন এবং প্রচারাভিযানগুলি দর্শকের পরিচয় প্রকাশ না করে আপনার পৃষ্ঠাগুলিতে ট্র্যাফিক নিয়ে আসে তা দেখায়।
পাবলিক পরিসংখ্যান বিকল্প
ঐচ্ছিকভাবে আপনার অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড সর্বজনীনভাবে দৃশ্যমান করুন যাতে পাঠকরা কোনো অ্যাকাউন্ট ছাড়াই সাইটের পরিসংখ্যান দেখতে পারে।
ট্র্যাকিং স্ক্রিপ্ট এবং এপিআই
একটি ছোট জাভাস্ক্রিপ্ট স্নিপেট এম্বেড করুন অথবা REST API ব্যবহার করুন যেকোনো সাইট, SPA, বা ব্যাকএন্ড পরিষেবা থেকে পৃষ্ঠা দর্শন গণনা করতে।
কেন Hostinger-এ GoatCounter রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।