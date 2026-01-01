এক ক্লিকে Errbit স্থাপন করুন।
রুবি, রেইলস, পাইথন, জাভাস্ক্রিপ্ট এবং পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্ব-হোস্টেড এয়ারব্রেক-সামঞ্জস্যপূর্ণ ত্রুটি ক্যাচার।
Errbit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Errbit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Errbit হল একটি ওপেন-সোর্স এরর ট্র্যাকার যা Airbrake API-এর জন্য একটি ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। যেকোনো Airbrake-সামঞ্জস্যপূর্ণ নোটিফায়ার — Ruby এবং Rails-এর জন্য অফিসিয়াল জেম, ব্রাউজার ও Node-এর জন্য airbrake-js, এবং Python, PHP ও আরও অনেক কিছুর জন্য কমিউনিটি লাইব্রেরি সহ — একটি SaaS এন্ডপয়েন্টের পরিবর্তে আপনার Errbit ইনস্ট্যান্সের দিকে নির্দেশ করতে পারে এবং অবিলম্বে ব্যতিক্রম, ব্যাকট্রেস এবং অনুরোধের প্রসঙ্গ একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ডে স্ট্রিম করা শুরু করতে পারে।
একটি VPS-এ Errbit স্ব-হোস্ট করা সম্পূর্ণ স্ট্যাক ট্রেস, ব্যবহারকারীর বিবরণ এবং প্যারামিটার ডাম্প আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে সংবেদনশীল উৎপাদন ডেটা তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাতে হস্তান্তর করার পরিবর্তে। Errbit সদৃশ বিজ্ঞপ্তিগুলিকে একক ত্রুটি রেকর্ডে গোষ্ঠীভুক্ত করে, প্রতি-অ্যাপ বিজ্ঞপ্তি নিয়ম সমর্থন করে এবং GitHub, GitLab এবং অন্যান্য ইস্যু ট্র্যাকারের সাথে একত্রিত হয় যাতে বাগগুলি সরাসরি উৎপাদন থেকে আপনার বিদ্যমান কর্মপ্রবাহে প্রবাহিত হয়।
Errbit-এর মূল ফিচারগুলো
এয়ারব্রেক এপিআই সামঞ্জস্যপূর্ণ
কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই যেকোনো বিদ্যমান এয়ারব্রেক নোটিফায়ারকে এরবিট-এর দিকে নির্দেশ করুন — রুবি, রেলস, জাভাস্ক্রিপ্ট, পাইথন, পিএইচপি এবং কমিউনিটি লাইব্রেরিগুলি সবই সরাসরি কাজ করে।
স্মার্ট এরর গ্রুপিং
কনফিগারযোগ্য ফিঙ্গারপ্রিন্টিং ডিপ্লয়মেন্ট, পরিবেশ এবং ইনস্ট্যান্স জুড়ে একই ব্যতিক্রমগুলিকে ডিডুপ্লিকেট করে, যাতে আপনি পুনরাবৃত্ত গোলমালের পরিবর্তে মূল কারণগুলির উপর কাজ করতে পারেন।
একাধিক অ্যাপ বিচ্ছিন্নতা
একটি একক Errbit ইনস্ট্যান্সে অনেক পরিষেবা থেকে ত্রুটিগুলি ট্র্যাক করুন, প্রতি-অ্যাপ পরিবেশ, পর্যবেক্ষক, বিজ্ঞপ্তি থ্রেশহোল্ড এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ।
ইস্যু ট্র্যাকার একীকরণ
আপনার বিদ্যমান ওয়ার্কফ্লোতে প্রোডাকশন বাগগুলিকে দৃশ্যমান রাখতে একটি Errbit ত্রুটি থেকে সরাসরি GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine, এবং Trac ইস্যু তৈরি করুন।
OAuth এবং LDAP লগইন
GitHub, Google, বা LDAP এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রমাণীকরণ করুন এবং একটি পৃথক পরিচয় স্টোর পরিচালনা না করেই আপনার GitHub সংস্থা থেকে অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করুন।
ইমেইল ও ওয়েবহুক সতর্কবার্তা
কনফিগারযোগ্য ঘটনার থ্রেশহোল্ডের উপর ভিত্তি করে ইমেলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষকদের অবহিত করুন এবং চ্যাট-প্রথম দলগুলির জন্য Slack, HipChat, Campfire, অথবা কাস্টম ওয়েবহুকগুলিতে বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
কেন Hostinger-এ Errbit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।