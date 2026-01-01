এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ManageIQ মোতায়েন করুন।
ভার্চুয়াল মেশিন, কন্টেইনার, নেটওয়ার্ক এবং স্টোরেজের জন্য ওপেন-সোর্স হাইব্রিড ক্লাউড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
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ManageIQ দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ManageIQ হলো একটি ওপেন-সোর্স ক্লাউড ম্যানেজমেন্ট এবং অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম — Red Hat CloudForms-এর পেছনের আপস্ট্রিম প্রজেক্ট — যা ভার্চুয়াল মেশিন, কন্টেইনার, পাবলিক ক্লাউড এবং নেটওয়ার্ক জুড়ে অপারেশনগুলিকে একটি একক কনসোলের অধীনে একত্রিত করে। এটি VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud এবং আরও অনেক কিছুর অবকাঠামো আবিষ্কার করে, তারপর এর উপরে নীতি, অটোমেশন এবং চার্জব্যাক স্তর যুক্ত করে।
ManageIQ সেলফ-হোস্টিং আপনার ইনভেন্টরি ডেটা, অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো এবং নীতি সংজ্ঞা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, কোনো প্রতি-নোড লাইসেন্সিং ফি ছাড়াই। অল-ইন-ওয়ান কন্টেইনারটি অ্যাপ্লায়েন্স, PostgreSQL ডেটাবেস এবং memcached একত্রিত করে যাতে আপনি একটি একক ডিপ্লয়মেন্ট থেকে সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মটি মূল্যায়ন করতে পারেন।
ManageIQ-এর মূল ফিচারগুলো
হাইব্রিড ক্লাউড ইনভেন্টরি
একটি কনসোল থেকে ভিএমওয়্যার, ওপেনস্ট্যাক, কুবেরনেটস, এডব্লিউএস, অ্যাজুর এবং গুগল ক্লাউড জুড়ে ভিএম, কন্টেইনার, নেটওয়ার্ক এবং স্টোরেজ আবিষ্কার করুন এবং ট্র্যাক করুন।
নীতি ও সামঞ্জস্যতা
এমন নীতিমালা নির্ধারণ করুন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রিফট সনাক্ত করে, ট্যাগিং প্রয়োগ করে এবং প্রতিটি পরিচালিত প্রদানকারীর জুড়ে অ-অনুগত ওয়ার্কলোডগুলির প্রতিকার করে।
ইঞ্জিন স্বয়ংক্রিয় করুন
বৃহৎ পরিসরে রিসোর্স সরবরাহ, বাতিল এবং পুনরায় কনফিগার করার জন্য ইভেন্ট-ড্রাইভেন রুবি অটোমেশন, অ্যানসিবল প্লেবুক এবং অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো চালান।
সেল্ফ-সার্ভিস ক্যাটালগ
কোটা এবং অনুমোদন সহ পরিষেবা ক্যাটালগ প্রকাশ করুন যাতে দলগুলি টিকিট না তুলেই ভিএম, কন্টেইনার বা স্ট্যাকের অনুরোধ করতে পারে।
চার্জব্যাক এবং মিটারিং
CPU, মেমরি, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে রেট প্ল্যান সহ ভাড়াটে, প্রকল্প বা বিভাগগুলিতে অবকাঠামোগত খরচ বরাদ্দ করুন।
REST API এবং CLI
একটি সংস্করণযুক্ত REST API বা miqcli কমান্ড লাইন থেকে GitOps-শৈলীর অবকাঠামো ওয়ার্কফ্লোর জন্য প্রতিটি কনসোল অ্যাকশন পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ ManageIQ রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।