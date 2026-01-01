এক ক্লিকে Overseerr স্থাপন করুন।
TMDb-চালিত ব্রাউজিং, অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লো এবং স্বয়ংক্রিয় Sonarr ও Radarr ইন্টিগ্রেশন সহ Plex-এর জন্য মিডিয়া রিকোয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ডিসকভারি টুল।
Overseerr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Overseerr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Overseerr হলো Plex সার্ভার অপারেটরদের জন্য প্রধান ওপেন-সোর্স মিডিয়া রিকোয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টুল। ইউজাররা সিনেমা বা টিভি শো খুঁজে পেতে এবং রিকোয়েস্ট করতে একটি চমৎকার TMDb-চালিত ইন্টারফেস ব্রাউজ করেন; অ্যাডমিনরা সেই রিকোয়েস্টগুলো রিভিউ ও অ্যাপ্রুভ করেন, যা Sonarr এবং Radarr-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়। Plex অথেনটিকেশন নির্বিঘ্ন সিঙ্গেল সাইন-অন প্রদান করে, এবং লাইব্রেরি স্ক্যানার ইতিমধ্যে যা উপলব্ধ আছে তা ক্রস-চেক করে ডুপ্লিকেট ডাউনলোড প্রতিরোধ করে।
আপনার VPS-এ Overseerr সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার Plex কমিউনিটিকে একটি পরিমার্জিত, সর্বদা অ্যাক্সেসযোগ্য পোর্টাল প্রদান করে, যা ব্যাকএন্ড অটোমেশন টুলগুলোকে উন্মুক্ত না করেই কাজ করে। ডেডিকেটেড রিসোর্স উচ্চ-রেজোলিউশনের আর্টওয়ার্ক সহ দ্রুত মিডিয়া ডিসকভারি নিশ্চিত করে, অন্যদিকে পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ রিকোয়েস্ট হিস্টরি, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ইন্টিগ্রেশন সেটিংসকে রিস্টার্ট ও আপডেটের পরেও সুরক্ষিত রাখে।
Overseerr-এর মূল ফিচারগুলো
Plex একক সাইন-অন
ব্যবহারকারীরা তাদের প্লেক্স অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্রমাণীকরণ করে এবং অনুমতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক হয়, তাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো আলাদা ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা স্তর নেই।
Sonarr এবং Radarr একীকরণ
অনুমোদিত অনুরোধগুলি স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোড এবং লাইব্রেরিতে সরবরাহের জন্য সরাসরি Sonarr বা Radarr-এ পাঠানো হয়, ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে।
TMDb আবিষ্কার ইন্টারফেস
দ্য মুভি ডেটাবেস দ্বারা চালিত একটি দৃশ্যত সমৃদ্ধ ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা ব্যবহারকারীদের অনুরোধ করার আগে ট্রেন্ডিং, জনপ্রিয় এবং প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু অন্বেষণ করতে দেয়।
রিকোয়েস্ট অনুমোদন কার্যপ্রবাহ
অ্যাডমিনরা একটি স্বজ্ঞাত ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মুলতুবি অনুরোধগুলি পর্যালোচনা করেন, যেখানে স্টোরেজ ক্ষমতা পরিচালনার জন্য অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান বা প্রতি-ব্যবহারকারী কোটা নির্ধারণের ক্ষমতা থাকে।
একাধিক চ্যানেল নোটিফিকেশন
ব্যবহারকারীদের অনুরোধের স্থিতি সম্পর্কে ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, স্ল্যাক, ইমেল, ওয়েবহুক, পুশওভার এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে অবগত রাখে, যেখানে প্রতিটি চ্যানেল স্বাধীনভাবে কনফিগার করা যায়।
কেন Hostinger-এ Overseerr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।