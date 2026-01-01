এক ক্লিকে Razzia স্থাপন করুন।
আপনার নিজস্ব VPS থেকে মাল্টিপ্লেয়ার কুইজ ইভেন্ট পরিচালনার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড রিয়েল-টাইম কুইজ প্ল্যাটফর্ম।
Razzia-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Razzia দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Razzia হল একটি ওপেন-সোর্স, স্ব-হোস্টেড রিয়েল-টাইম কুইজ প্ল্যাটফর্ম যা লাইভ ইভেন্ট, টিম মিটিং এবং ক্লাসরুম সেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একজন হোস্ট পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত ম্যানেজার ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে একটি গেম রুম তৈরি করেন, অংশগ্রহণকারীদের সাথে রুম কোড শেয়ার করেন এবং কুইজের গতি নিয়ন্ত্রণ করেন — এই সবই যেকোনো আধুনিক ব্রাউজারে চলে এবং অংশগ্রহণকারীদের কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করার প্রয়োজন হয় না।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Razzia স্ব-হোস্ট করা আপনার কুইজের বিষয়বস্তু এবং অংশগ্রহণকারীদের ডেটা ব্যক্তিগত রাখে, কোনো প্রতি-গেম ফি বা তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার উপর নির্ভরতা ছাড়াই। হালকা ওজনের একক-কন্টেইনার স্থাপন এটিকে অ্যাড-হক ইভেন্ট এবং নিয়মিত পুনরাবৃত্তিমূলক টিম কার্যকলাপ উভয়ের জন্যই ব্যবহারিক করে তোলে।
Razzia-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম মাল্টিপ্লেয়ার
WebSocket দ্বারা চালিত লাইভ গেমপ্লে প্রশ্ন এবং স্কোর সকল অংশগ্রহণকারীদের কাছে একই সাথে সরবরাহ করে, এমনকি বিভিন্ন নেটওয়ার্ক জুড়েও কোনো লক্ষণীয় ল্যাগ ছাড়াই।
কোনো অ্যাপের প্রয়োজন নেই
অংশগ্রহণকারীরা একটি রুম কোড ব্যবহার করে যেকোনো আধুনিক ব্রাউজারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে যোগ দিতে পারে — কুইজ শুরু হওয়ার আগে কোনো অ্যাকাউন্ট, কোনো ইনস্টলেশন এবং কোনো সাইন-আপের ঝামেলা নেই।
ম্যানেজার ড্যাশবোর্ড
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত /ম্যানেজার ইন্টারফেস হোস্টকে গেমের প্রবাহের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — তাদের নিজস্ব গতিতে রাউন্ড শুরু করতে, এগিয়ে নিতে এবং শেষ করতে দেয়।
কাস্টম কুইজ কনটেন্ট
কুইজগুলিকে আপনার সার্ভারে সংরক্ষিত JSON ফাইল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করুন, যা আপনাকে প্রশ্ন, উত্তর এবং স্কোরিংয়ের উপর সম্পূর্ণ মালিকানা প্রদান করে এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
একযোগে কক্ষ
একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে একাধিক স্বাধীন গেম রুম চালান, যাতে একটি স্থাপন একই সময়ে একাধিক দল বা সেশনকে পরিবেশন করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Razzia রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।