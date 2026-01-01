এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে বুকশেল্ফ স্থাপন করুন।
ইবুক এবং অডিওবুক লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনাকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য রিডারারের সক্রিয় সম্প্রদায় পুনরুজ্জীবন।
Bookshelf-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bookshelf দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বুকশেল্ফ হলো রিডার-এর কমিউনিটি-রক্ষণাবেক্ষণ করা উত্তরসূরি, যা Sonarr এবং Radarr-কে চালিত করা একই arr ফ্রেমওয়ার্কের উপর নির্মিত। এটি আপনার পছন্দের লেখকদের মনিটর করে, নতুন রিলিজ ট্র্যাক করে, এবং আপনার বিদ্যমান ডাউনলোড ক্লায়েন্টগুলির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বই ডাউনলোড ও সংগঠিত করে — যার মধ্যে রয়েছে qBittorrent, Transmission, SABnzbd, এবং NZBGet — পরিষ্কার মেটাডেটা সহ সেগুলিকে আপনার Calibre বা Calibre-Web লাইব্রেরিতে ফাইল করার আগে।
একটি VPS-এ বুকশেল্ফ সেলফ-হোস্ট করা পরিষেবাটিকে 24/7 চালু রাখে যাতে রিলিজগুলি প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তেই ক্যাপচার করা যায়, কোনো হোম মেশিনের অনলাইন থাকার উপর নির্ভর না করে। পার্সিস্টেন্ট ভলিউমগুলি কন্টেইনার আপডেটের পরেও আপনার লেখকের তালিকা, কোয়ালিটি প্রোফাইল এবং ডাউনলোড হিস্টরি সংরক্ষণ করে।
Bookshelf-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় লেখক পর্যবেক্ষণ
সম্পূর্ণ লেখকের গ্রন্থপঞ্জি এবং সিরিজ নিরীক্ষণ করুন যাতে প্রতিটি নতুন প্রকাশ ম্যানুয়াল অনুসন্ধান ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোডের জন্য সারিবদ্ধ হয়।
বহু-ফরম্যাট ইবুক সমর্থন
EPUB, MOBI, AZW3, PDF, এবং M4B সহ অডিওবুক ফরম্যাটগুলি পরিচালনা করে, যা আপনার সম্পূর্ণ ডিজিটাল লাইব্রেরির জন্য একটি টুল প্রদান করে।
ক্লায়েন্ট ইন্টিগ্রেশন ডাউনলোড করুন
qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, এবং NZBGet-এর সাথে সংযুক্ত হয়, যাতে আপনি ইতিমধ্যেই যে ক্লায়েন্ট ব্যবহার করেন তার মাধ্যমে বইগুলি আপনার লাইব্রেরিতে আসে।
Calibre লাইব্রেরি সিঙ্ক
ক্যালিব্রে এবং ক্যালিব্রে-ওয়েবের সাথে সরাসরি সমন্বিত হয় যাতে নতুন অধিগ্রহণগুলি সুসংগত মেটাডেটা এবং ফোল্ডারের নামকরণের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমদানি করা যায়।
গুণগত প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা
প্রতিটি প্রোফাইল অনুযায়ী পছন্দের ফর্ম্যাট এবং ফলব্যাক বিকল্পগুলি সংজ্ঞায়িত করুন, যাতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই ডাউনলোডগুলি আপনার গুণমানের মান পূরণ করে।
কেন Hostinger-এ Bookshelf রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।