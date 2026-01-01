এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে এলিমেন্ট স্থাপন করুন।
টিম এবং কমিউনিটিগুলির জন্য যারা তাদের ডেটার মালিক, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সহ নিরাপদ ম্যাট্রিক্স-ভিত্তিক মেসেজিং ক্লায়েন্ট।
Element-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Element দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Element হলো Matrix প্রোটোকলের উপর তৈরি একটি ওপেন-সোর্স মেসেজিং এবং কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম। এটি ডিফল্টরূপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড মেসেজিং, ভয়েস এবং ভিডিও কল, এবং ফাইল শেয়ারিং প্রদান করে, যেকোনো Matrix হোমসার্ভারের সাথে কানেক্ট করার ক্ষমতা সহ — যার মধ্যে Synapse-এর মতো সেলফ-হোস্টেড ইনস্ট্যান্স বা matrix.org-এর মতো পাবলিক সার্ভার অন্তর্ভুক্ত।
আপনার VPS-এ Element সেলফ-হোস্ট করা আপনার মেসেজিং অবকাঠামোকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপনি ফেডারেশন সেটিংস কনফিগার করতে পারেন, সিকিউরিটি পলিসি প্রয়োগ করতে পারেন, আপনার নিজস্ব Matrix হোমসার্ভারের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে সংবেদনশীল ব্যবসায়িক যোগাযোগ কখনোই তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড অবকাঠামোর মাধ্যমে যাবে না।
Element-এর মূল ফিচারগুলো
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
সমস্ত বার্তা Matrix Olm/Megolm প্রোটোকল ব্যবহার করে ডিফল্টরূপে এনক্রিপ্ট করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অংশগ্রহণকারীরাই কথোপকথনগুলি পড়তে পারবে।
উন্মুক্ত ম্যাট্রিক্স নেটওয়ার্ক
যেকোনো ম্যাট্রিক্স হোমসার্ভারের সাথে সংযোগ করুন এবং বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স-সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লায়েন্ট জুড়ে যোগাযোগ করুন, প্ল্যাটফর্ম লক-ইন ছাড়াই ফেডারেশন সক্ষম করে।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সিঙ্ক
ওয়েব, ডেস্কটপ, আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড জুড়ে সমন্বিত বার্তা ইতিহাস নিশ্চিত করে যে কথোপকথনগুলি রিয়েল টাইমে প্রতিটি ডিভাইসে অ্যাক্সেসযোগ্য।
ভয়েস এবং ভিডিও কল
বিল্ট-ইন এনক্রিপ্টেড ভয়েস এবং ভিডিও কলিং, স্ক্রিন শেয়ারিং সহ, মেসেজিং ইন্টারফেস ত্যাগ না করেই রিয়েল-টাইম সহযোগিতা সমর্থন করে।
ব্রিজ ইন্টিগ্রেশন
সেতুগুলি এলিমেন্টকে স্ল্যাক, আইআরসি, টেলিগ্রাম এবং অন্যান্য মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করে, যার ফলে যোগাযোগগুলি একটি একক ইন্টারফেসে একত্রিত হয়।
কেন Hostinger-এ Element রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।