এক ক্লিকেই PentAGI স্থাপন করুন।
সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্ট সিস্টেম যা একটি একক স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড থেকে জটিল অনুপ্রবেশ পরীক্ষার কাজগুলি পরিচালনা করে।
PentAGI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PentAGI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PentAGI হল একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত AI এজেন্ট সিস্টেম যা মানুষের ধ্রুবক তত্ত্বাবধান ছাড়াই জটিল পেনিট্রেশন টেস্টিং কাজ সম্পন্ন করে। এটি বিশেষায়িত AI এজেন্টদের — প্ল্যানার, গবেষক, কোডার এবং পেনিটেস্টার — সমন্বয় করে যারা একটি লক্ষ্য সম্পর্কে যুক্তি দেয়, সঠিক টুল নির্বাচন করে এবং বিচ্ছিন্ন ডকার কন্টেইনারের মধ্যে সেগুলিকে কার্যকর করে দুর্বলতাগুলি আবিষ্কার এবং যাচাই করার জন্য।
আপনার নিজস্ব OpenAI, Anthropic, বা Google Gemini কীগুলি সংযুক্ত করুন এবং PentAGI একটি অনুসন্ধানযোগ্য নলেজ বেস ব্যবহার করে, যা একটি pgvector ডেটাবেস এবং একটি বিল্ট-ইন ওয়েব স্ক্র্যাপার দ্বারা সমর্থিত, রিকনেসান্স থেকে রিপোর্টিং পর্যন্ত পুরো এনগেজমেন্ট পরিচালনা করে। আপনার নিজস্ব VPS-এ সেলফ-হোস্টিং সংবেদনশীল স্ক্যান ডেটা, ক্রেডেনশিয়াল এবং ফাইন্ডিংগুলিকে তৃতীয় পক্ষের নিরাপত্তা পরিষেবার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে আপনার অবকাঠামোতে রাখে।
PentAGI-এর মূল ফিচারগুলো
স্বায়ত্তশাসিত AI এজেন্ট
পরিকল্পনাকারী, গবেষক, কোডার এবং পেন্টাস্টার এজেন্টরা ধাপে ধাপে মানুষের ইনপুট ছাড়াই সম্পূর্ণ এনগেজমেন্ট পরিচালনা করতে সহযোগিতা করে।
আপনার নিজের LLM আনুন
OpenAI, অ্যানথ্রোপিক, গুগল জেমিনি, ডিপসিক, অথবা স্থানীয় ওলামা মডেল সংযুক্ত করুন এবং যখন খুশি প্রদানকারী পরিবর্তন করুন।
বিচ্ছিন্ন টুল এক্সিকিউশন
এজেন্টরা নিরাপত্তা সরঞ্জাম চালানোর জন্য ডিসপোজেবল ডকার কন্টেইনার চালু করে, প্রতিটি কমান্ডকে হোস্ট থেকে স্যান্ডবক্সড করে রাখে।
ভেক্টর জ্ঞানভাণ্ডার
একটি বান্ডেল করা pgvector ডেটাবেস এজেন্টদের একটি কাজ জুড়ে অনুসন্ধান, লক্ষ্য এবং পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলির দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি দেয়।
বিল্ট-ইন ওয়েব গবেষণা
একটি সমন্বিত স্ক্র্যাপার এবং অনুসন্ধান সংযোগকারী এজেন্টদের চাহিদা অনুযায়ী এক্সপ্লয়েট, পরামর্শ এবং ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ PentAGI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।