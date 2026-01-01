এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Dify স্থাপন করুন।
এআই ওয়ার্কফ্লো, আরএজি পাইপলাইন এবং চ্যাটবট দৃশ্যত তৈরি করার জন্য ওপেন-সোর্স এলএলএম অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম।
Dify-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dify দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dify হলো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স LLM অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা AI ওয়ার্কফ্লো, RAG পাইপলাইন, AI এজেন্ট এবং চ্যাটবট অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস প্রদান করে। OpenAI, Anthropic, Google Gemini এবং Ollama-এর মাধ্যমে লোকাল মডেলসহ ১০০টিরও বেশি LLM প্রোভাইডারের সাপোর্ট সহ, Dify টিমগুলোকে জটিল অর্কেস্ট্রেশন কোড না লিখেই প্রোডাকশন-গ্রেড AI অ্যাপ্লিকেশন প্রোটোটাইপ এবং ডিপ্লয় করতে সাহায্য করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Dify সেলফ-হোস্ট করলে নিশ্চিত হয় যে সমস্ত ডকুমেন্ট, এম্বেডিং, কথোপকথন এবং API কী আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই ডিপ্লয়মেন্টে সিম্যান্টিক সার্চের জন্য একটি বিল্ট-ইন Weaviate ভেক্টর ডেটাবেস, স্যান্ডবক্সড কোড এক্সিকিউশন এবং নিরাপদ AI অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য SSRF সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Dify-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো এডিটর
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ব্যবহার করে এলএলএম কল, এপিআই ইন্টিগ্রেশন এবং কন্ডিশনাল লজিক চেইন করে জটিল এআই পাইপলাইন তৈরি করুন।
RAG পাইপলাইন
নথি ইনজেস্ট করুন, এম্বেডিং তৈরি করুন, এবং বিল্ট-ইন উইভিয়েট ভেক্টর ডেটাবেস সহ প্রাসঙ্গিক জ্ঞান পুনরুদ্ধার করুন।
AI এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
ওয়েব অনুসন্ধান, কোড এক্সিকিউশন এবং বাহ্যিক API-এর জন্য টুল-কলিং ক্ষমতা সম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত এজেন্ট তৈরি করুন।
100+ LLM প্রদানকারী
OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, এবং স্থানীয় মডেলগুলির সাথে Ollama এর মাধ্যমে মডেল লোড ব্যালেন্সিং এবং ফলব্যাক সহ সংযোগ করুন।
স্যান্ডবক্সড কোড এক্সিকিউশন
বিল্ট-ইন SSRF সুরক্ষা সহ একটি বিচ্ছিন্ন পরিবেশে নিরাপদে পাইথন এবং জাভাস্ক্রিপ্ট চালান।
প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডিও
লগিং এবং ট্রেসিংয়ের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ ড্যাশবোর্ড সহ প্রম্পটগুলি ডিজাইন করুন, সংস্করণ করুন এবং A/B পরীক্ষা করুন।
কেন Hostinger-এ Dify রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।