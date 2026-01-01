এআই-কে শুধু নির্দেশ নয়, কাজ দিন।

হোস্টিঙ্গারের মাধ্যমে, আপনি আপনার ব্যবসা জুড়ে এজেন্টিক এআই ব্যবহার করতে পারেন, আপনার নিজস্ব প্রাইভেট এজেন্ট চালাতে পারেন, অথবা আপনার বিদ্যমান স্ট্যাকের সাথে এআই সংযুক্ত করতে পারেন।

দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কাজের জন্য একজন এজেন্ট

হোস্টিংগার এজেন্ট সহজ ভাষায় একটিমাত্র চ্যাট থেকেই গ্রাহকদের উত্তর দেয়, লিডের ফলো-আপ করে, কন্টেন্ট তৈরি করে এবং আপনার এসইও উন্নত করতে সাহায্য করে।

হোস্টিংগার এজেন্ট অন্বেষণ করুন

আপনার নিজস্ব এজেন্ট, আপনার শর্তানুযায়ী।

ওপেনক্ল এবং হার্মিস এজেন্ট হলো ব্যক্তিগত এআই এজেন্ট যা আপনি নিজেই পরিচালনা করেন। উভয়ই একটি ম্যানেজড প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রায় ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এর জন্য কোনো সার্ভার পরিচালনার প্রয়োজন হয় না।

ওপেনক্ল এবং হার্মিস অন্বেষণ করুন

আপনি নির্দেশ দেন। আপনার পরিকাঠামো কাজ করে।

হোস্টিংগার কানেক্টর হলো একটি এমসিপি এক্সটেনশন যা আপনার এআই কোডিং টুলগুলোকে আপনার হোস্টিংগার সেটআপ পড়তে ও আপডেট করতে দেয়। আপনার এডিটর থেকে বের না হয়েই প্রজেক্ট ডেপ্লয় করুন, ডিএনএস আপডেট করুন এবং ওয়েবসাইট চেক করুন।

হোস্টিংগার কানেক্টর অন্বেষণ করুন

ইন্সটল করা ফ্রি। আপনার অ্যাক্টিভ প্ল্যানের সাথে কাজ করে।

এজেন্টিক এআই-এর জন্য সরঞ্জাম এবং সংস্থান

এজেন্টিক মেইল

এআই এজেন্টদের জন্য নির্মিত একটি স্বয়ংক্রিয় ইনবক্স, যা হোস্টিংগারের প্রতিটি ইমেল প্ল্যানের সাথেই অন্তর্ভুক্ত।

ডেভেলপার ডকুমেন্টেশন

হোস্টিংগার কানেক্টরের জন্য সেটআপ গাইড, টুল রেফারেন্স এবং অথেনটিকেশন ডকুমেন্টেশন।

এজেন্টরা কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতেই থাকে।

প্রতিটি এজেন্টের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে। আপনিই ঠিক করেন এটি কী কী অ্যাক্সেস করতে পারবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অনুমোদন দেন এবং প্রয়োজনমতো অ্যাক্সেস প্রত্যাহার করে নেন।

আপনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অনুমোদন করেন

অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এজেন্টরা আপনার অনুমোদন চান।

আপনার সেটআপটি বিচ্ছিন্ন

আপনার ইনস্ট্যান্সটি সুরক্ষিত, এবং ক্রেডেনশিয়ালগুলো ডিফল্টরূপে গোপন থাকে।

আপনি প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করেন

শুধুমাত্র যেখানে প্রয়োজন সেখানেই প্রবেশাধিকার দিন এবং যেকোনো সময় তা প্রত্যাহার করুন।
এজেন্টরা কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতেই থাকে।
কাজ সম্পন্ন করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আস্থাভাজন।
৪M+
গ্রাহক
আপনার মতো মানুষের দ্বারাই নির্মিত ও চালু করা হয়েছে।
১০M+
ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে
বিশ্বজুড়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
১৫০+
দেশগুলি
প্রথম দিন থেকেই, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য এখানে আছি।
২০+
বছর

বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করেছে

হোস্টিংগার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ কী বলে, তা দেখুন।
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে দেয়, আর Hostinger Horizons-এর মতো টুলগুলো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কয়েক সপ্তাহের বদলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কার্যকর প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার এখন অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনারা Horizons AI তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো এক দিন করব' লিস্টে কতদিন ধরে পড়ে ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। শূন্য জ্ঞান নিয়েই আমি করে ফেলেছি। অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। ইয়া হু!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি Hostinger Horizons-এ শুধু একটি প্রম্পট লিখেই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। দারুণ একটা ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

এজেন্টিক এআই সম্পর্কে আরও জানুন

এজেন্টিক এআই থেকে আরও বেশি সুবিধা পেতে সহায়ক নির্দেশিকা, টিউটোরিয়াল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
এজেন্টিক এআই কী? সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং এটি কীভাবে কাজ করে

এজেন্টিক এআই কী? সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং এটি কীভাবে কাজ করে

এজেন্টিক এআই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি উন্নত রূপ, যা ন্যূনতম মানবিক তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা, যুক্তি এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

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এআই এজেন্ট কী এবং এগুলো কীভাবে কাজ করে? উদাহরণসহ।

এআই এজেন্ট কী এবং এগুলো কীভাবে কাজ করে? উদাহরণসহ।

এআই এজেন্ট, যা স্বায়ত্তশাসিত সফটওয়্যার সিস্টেম বা বুদ্ধিমান ডিজিটাল সহকারী নামেও পরিচিত, হলো এমন প্রোগ্রাম যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ সম্পাদন করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে ডিজাইন করা হয়েছে।

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হার্মিস এজেন্ট (ম্যানেজড বা সেলফ-হোস্টেড) কীভাবে সেট আপ করবেন

হার্মিস এজেন্ট (ম্যানেজড বা সেলফ-হোস্টেড) কীভাবে সেট আপ করবেন

আপনি দুইভাবে হার্মিস এজেন্ট সেট আপ করতে পারেন: একটি ম্যানেজড প্ল্যান ব্যবহার করে, যা আপনার জন্য সার্ভার এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়, অথবা একটি ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভারে (VPS) ডকারের সাহায্যে এটি সেলফ-হোস্ট করে।

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এজেন্টিক এআই সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হোস্টিংগারের এজেন্টিক এআই পণ্যগুলো সম্পর্কে আপনার যা কিছু জানা প্রয়োজন
এজেন্টিক এআই এমন এআই সিস্টেমকে বোঝায় যা একবারে একটি নির্দেশনার উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে, একাধিক ধাপের কাজ সম্পন্ন করতে স্বাধীনভাবে কাজ করে। প্রতিটি পর্যায়ে নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা না করে, এটি একটি লক্ষ্য স্থির করে, সেটিকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। এটি নিজে থেকেই এপিআই (API) কল করতে, ওয়েবে অনুসন্ধান করতে এবং অন্যান্য সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে। এটি নিজের ফলাফল নিজেই যাচাই করে এবং কোনো কিছু কাজ না করলে তার গতিপথ পরিবর্তন করে। এই স্বায়ত্তশাসনই এটিকে একটি চ্যাটবট থেকে আলাদা করে।
একটি এআই টুল কোনো নির্দেশ পেলেই থেমে যায়, তাই প্রতিটি ধাপে একজন ব্যক্তিকে নির্দেশনা দিতে হয়। এজেন্টিক এআই একটি লক্ষ্য স্থির করে এবং নিজেই সমস্ত কাজ পরিচালনা করে, এর ধাপগুলোও ঠিক করে নেয়। একটি এআই টুল হয়তো আপনার জন্য একটি ইমেলের খসড়া তৈরি করতে পারে। এজেন্টিক এআই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে, ইমেলটি লেখে এবং পাঠিয়ে দেয়, তারপর পথে কোনো সমস্যা হলে তা সংশোধন করে নেয়। পার্থক্যটি হলো কাজের পরিধি এবং স্বনির্ভরতায়; একদিকে রয়েছে মানুষের অংশগ্রহণে করা একক কাজ, আর অন্যদিকে রয়েছে মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্পূর্ণ কর্মপ্রবাহ।
হোস্টিংগার এজেন্ট একটি চ্যাট থেকেই ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনা করে, যেখানে সেলস, কাস্টমার সার্ভিস, এসইও, মার্কেটিং, এইচআর এবং ফিন্যান্সের মতো দক্ষতা রয়েছে। ওপেনক্ল এবং হার্মিস এজেন্ট হলো ব্যক্তিগত এজেন্ট যা আপনি নিজে একটি ম্যানেজড প্ল্যানে বা আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ চালাতে পারেন, এবং উভয়ই একটি প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত। ডেভেলপারদের জন্য, হোস্টিংগার কানেক্টর এমসিপি-এর মাধ্যমে আপনার হোস্টিং-এ এআই কোডিং টুল নিয়ে আসে, এজেন্টিক মেইল ​​এজেন্টদের প্রোগ্রামযোগ্য ইমেল দেয়, এবং এজেন্টিক কমার্স আপনার স্টোরকে সেইসব ক্রেতাদের জন্য প্রস্তুত করে যারা তাদের হয়ে কেনাকাটা করার জন্য একটি এআই এজেন্ট পাঠায়।
হোস্টিংগার এজেন্ট একটিমাত্র চ্যাট থেকে কাজ করে এবং জিমেইল, স্ল্যাক ও নোশন সহ ১,০০০-এরও বেশি টুলের সাথে সংযুক্ত হয়। এটিকে আউটরিচ ও প্রস্তাবনার জন্য এআই সেলস এজেন্ট, উত্তর ও পর্যালোচনার জন্য এআই কাস্টমার সার্ভিস এজেন্ট, কীওয়ার্ড রিসার্চ ও অন-পেজ চেকের জন্য এসইও এআই এজেন্ট, ক্যাম্পেইন ও লঞ্চের জন্য এআই মার্কেটিং এজেন্ট, ব্লগ ও নিউজলেটারের জন্য কন্টেন্ট মার্কেটিং এআই এজেন্ট, পোস্ট ও ক্যাপশনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এআই এজেন্ট, চাকরির পোস্ট ও নীতির জন্য এইচআর এআই এজেন্ট, রিপোর্টিং ও পূর্বাভাসের জন্য ফিন্যান্স এআই এজেন্ট, অথবা সরবরাহকারী গবেষণার জন্য প্রকিউরমেন্ট এআই এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করুন।
হ্যাঁ। একটি এজেন্ট শুধুমাত্র সেই অ্যাকাউন্ট এবং টুলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে যেগুলোর সাথে আপনি এটিকে সংযুক্ত করেন, এবং আপনি যেকোনো সময় সেগুলোর যেকোনোটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন। আপনার কথোপকথনগুলো আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত থাকে, অন্য ব্যবহারকারীদের কাছে দৃশ্যমান হয় না, এবং এগুলো কখনোই এআই মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় না বা বিজ্ঞাপনের জন্য শেয়ার করা হয় না। কোনো এজেন্ট অপরিবর্তনীয় কিছু করার আগে, এটি থেমে যায় এবং আপনার অনুমোদন চায়। হোস্টিংগার ISO/IEC 27001:2022 সার্টিফাইড এবং GDPR-সম্মত।
হ্যাঁ। OpenClaw এবং Hermes Agent উভয়ই প্রাইভেট এজেন্ট যা আপনাকে নিজেই চালাতে হয়। একটি ম্যানেজড প্ল্যান হলো সবচেয়ে সহজ উপায়, কারণ Hostinger সেটআপ, আপডেট এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়, এবং একটি প্ল্যানেই দুটি অ্যাপই অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি আপনি রুট অ্যাক্সেস এবং আপনার নিজস্ব সার্ভার স্পেকস চান, তাহলে এর পরিবর্তে একটি VPS-এ যেকোনো একটি সেলফ-হোস্ট করতে পারেন।
হ্যাঁ, hPanel থেকে এক ক্লিকেই করা যায়। এগুলি আলাদা অ্যাপ্লিকেশন, তাই আপনার কনফিগারেশন এবং কথোপকথনের ইতিহাস স্থানান্তরিত হয় না এবং আপনাকে নতুন অ্যাপে নতুন করে শুরু করতে হয়। পরিবর্তন করার আগে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখা ভালো।
হ্যাঁ। হোস্টিংগার কানেক্টর এআই কোডিং টুলগুলোকে আপনার হোস্টিং সেটআপের সাথে সরাসরি কাজ করতে দেয় এবং এজেন্টিক মেইল ​​আপনার এজেন্টদের স্বয়ংক্রিয় কাজের জন্য নিজস্ব ইনবক্স প্রদান করে। এআই আপনার বিদ্যমান কর্মপ্রবাহকে প্রতিস্থাপন না করে বরং এর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
Hostinger Agent-এর ৳679/মাস থেকে শুরু এবং এতে ১,০০০ ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত যা প্রতি মাসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্রেশ হয়। Managed OpenClaw এবং Hermes Agent-এর মূল্য ৳719/মাস , যা ৳1,299/মাস মূল্যে রিনিউ হয় এবং উভয় অ্যাপই এর সাথে অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো সক্রিয় হোস্টিং প্ল্যানের সাথে Hostinger Connector বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং প্রতিটি Hostinger ইমেল প্ল্যানের সাথেই Agentic Mail অন্তর্ভুক্ত থাকে।
না। হোস্টিংগার এজেন্ট ব্যবসায়ীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এর ম্যানেজড অ্যাপগুলো আপনার হয়ে সার্ভার সেটআপ করে দেয়, তাই এতে প্রযুক্তিগতভাবে কনফিগার করার মতো কিছু নেই। হোস্টিংগার কানেক্টর ডেভেলপারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটি আপনার ব্যবহৃত এডিটরেই ইনস্টল হয়ে যায়।

এজেন্টিক এআই-কে কাজে লাগাতে প্রস্তুত?

আপনি আপনার ব্যবসা স্বয়ংক্রিয় করুন, নিজস্ব এআই এজেন্ট চালান, বা আপনার স্ট্যাকের সাথে এআই সংযুক্ত করুন—যা-ই করুন না কেন, আজই শুরু করতে পারেন।
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এজেন্টিক এআই-কে কাজে লাগাতে প্রস্তুত?

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